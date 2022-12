Las fuertes revelaciones de Chyno Miranda tras salir de la clínica (video)

Chyno Miranda hizo fuertes revelaciones, con las cuales, contradice las versiones de su madre.

Hace algunos meses se dio a conocer que Chyno había sido ingresado en una clínica de rehabilitación para tratar de solucionar sus problemas médicos, y ahora el cantante rompió el silencio sobre el calvario que vivió.

En una charla para el programa de YouTube "Conversaciones Que No Se Publican", el venezolano reveló que para llevarlo a Tía Panchita le pusieron un medicamento que lo durmió, pues él no quería estar ahí.

En la conversación se puede ver un Chyno mejor de ánimo y de salud en comparación a la primera vez que salió a dar declaraciones luego de que se confirmara su estado clínico.

"Fui llevado en contra de mi voluntad a la primera clínica. Llegaron el 22 de diciembre a mi casa y me inyectaron un sedante. Ya ahí les pedí ayuda a los trabajadores del lugar y hasta les ofrecí dinero para que me dejaran salir y obviamente no funcionó, así que intenté escaparme tres veces, pero no pude", dijo Chyno.

Para finalizar, el intérprete de "El Peor" contradijo muchas de las declaraciones que dio su madre en varios encuentros con la prensa, entre ellas que su novia lo secuestró y que necesita una silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro.