"Nos dijeron que no fuéramos": la revelación de dos turistas sobre Guatemala (video)

Las turistas estadounidenses compartieron un video para revelar por qué viajaron a Guatemala.

A través de sus redes sociales, dos turistas estadounidenses decidieron compartir parte de su viaje reciente a Guatemala en el que han descubierto parte de la cultura, gastronomía y paisajes.

Sin embargo, las jóvenes procedentes de Atlanta revelaron que desde que anunciaron que se aventurarían a conocer el país centroamericano, "las personas nos dijeron que no fuéramos ahí" por el bajo nivel de seguridad.

Pero, tras vivir la experiencia de estar en suelo guatemalteco hicieron una inesperada revelación mediante un clip que se volvió viral.

"Por favor, Atlanta es más peligroso y cada 'pop pop' que escuchamos aquí eran fuegos artificiales y no disparos", expresaron. Además, hicieron una pequeña reseña del lugar donde se hospedaron en San Pedro La Laguna.

Flights booked 48 hours after seeing a tiktok is crazy, but we're having a great time ❤️

Las viajeras recibieron cientos de comentarios de internautas reaccionando a su mensaje.

"No escuchen esas advertencias, es más peligroso en Estados Unidos", "Soy de Guatemala, puedes ir libre a la mayor parte del país", "Oh mi Dios, podemos ser amigos?", "Esto me tiene buscando vuelos a Guatemala", se lee.

En su perfil de TikTok, Aaliyah se dedica a compartir contenido sobre sus distintos viajes. Sin embargo, este último en el que habla de Guatemala es uno de los que más visualizaciones posee.

Replying to @Marci We left the resort a week ago, so here's the long awaited Sababa Resort Review! It is located in San Pedro La Laguna on Lake Atitlan in Guatemala. We enjoyed our stay, but we had a few notes ☺️ What Lake Atitlan Hotel should we try next time?