Revelan causa de muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera

Se ha dado a conocer la causa del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera.

El expresidente de Chile Sebastián Piñera falleció el martes 7 de febrero en un accidente de helicóptero en el sector de Lago Ranco, a 920 kilómetros al sur de Santiago, donde pasaba sus vacaciones de verano junto a algunos de sus hijos y nietos.

"Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la república de Chile, Sebastián Piñera Echeñique" a los 74 años, luego de que su helicóptero se estrellara en el Lago Ranco, región de Los Ríos, mientras viajaba junto a otras tres personas que sobrevivieron, dijo su oficina.

El exministro de su gobierno y vecino de Lago Ranco, Gerardo Varela, dijo sobre el accidente: "No se sabe bien si tuvo un infarto o no, pero no habría sido capaz de sacarse el cinturón y, en consecuencia, se habría hundido con el helicóptero", en un lago de aguas profundas y turbulentas.

Según amigos que estaban en Lago Ranco, Piñera estaba en la casa de vacaciones de la familia, junto a su esposa Cecilia Morel, algunos de sus cuatro hijos y nueve nietos.

Causa de la muerte de Sebastián Piñera

El director del Servicio Médico Legal (SML) de Los Ríos, Hans Lungenstrass, informó que el procedimiento "arrojó una causa de muerte bastante definitiva". El funcionario y la fiscal Tatiana Esquivel señalaron que ya había sido informada la familia del exmandatario.

"Ya contamos con una causa de muerte. Sin embargo, por tratarse de una investigación de carácter penal, es la familia quien ha sido informada de los resultados obtenidos a través de la autopsia forense practicada por el Servicio Médico Legal de Valdivia", detalló Lungenstrass.

A través de una declaración a la prensa, la Fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, dio a conocer los detalles sobre la causa de muerte del expresidente Sebastián Piñera, tras realizar la autopsia.

"Como Fiscalía, dentro de las distintas diligencias que hemos realizado para esclarecer este accidente aéreo, se llevó a cabo la autopsia en el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera. Esta autopsia, realizada durante la noche y la mañana de hoy, determinó que la causa legal del fallecimiento es asfixia por sumersión", afirmó Esquivel.

Funeral de Estado

El cortejo fúnebre con los restos del expresidente Sebastián Piñera, partió este miércoles 7 de febrero entre aplausos de la ciudad de Valdivia en el sur de Chile, que se prepara para tres días de funerales de Estado.

Los restos del exmandatario viajarán desde Valdivia, a 850 kilómetros al sur de Santiago, hasta la capital en un avión de la fuerza aérea acompañados por su viuda, Cecilia Morel, hijos, nietos y una hermana que se encontraban con Piñera en su estancia vacaciona, situado unos 70 kilómetros más al sur.

En Santiago, el féretro será recibido por el presidente Gabriel Boric. El cortejo partirá luego a la sede del Congreso Nacional, donde los restos del exmandatario serán velados.