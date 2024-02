Revelan la causa de muerte de Carl Weathers, actor de la saga “Rocky”

-

Dan a conocer la causa del fallecimiento del actor Carl Weathers, Apollo Creed en "Rocky".

Carl Weathers, fue un exjugador de la NFL y actor popularmente conocido por interpretar al boxeador Apollo Creed en las primeras cuatro entregas de la saga "Rocky".

Sin embargo, a través del medio The Hollywood Reporter, se dio a conocer la noticia sobre el fallecimiento del actor a los 76 años.

Carl Weathers, Apollo Creed in the Rocky Films, Dies at 76 https://t.co/DIKKD5Qd4b — The Hollywood Reporter (@THR) February 2, 2024

Weathers falleció el jueves 1 de febrero mientras dormía en su casa de Los Ángeles en Estados Unidos, informó su manager Matt Luber a través de un comunicado.

"Carl era un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria. A través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes, ha dejado una huella imborrable y es reconocido en todo el mundo y de generación en generación. Era un querido hermano, padre, abuelo, socio y amigo", describió la declaración.

Foto: Instagram

Causa de muerte

Carl Weathers, querido por su papel de Apollo Creed en "Rocky", falleció a causa de "enfermedad cardiovascular aterosclerótica", después de sufrir de una afección cardíaca durante años. Los investigadores señalaron la muerte del actor como "natural", de acuerdo con el certificado de defunción difundido por DailyMail.com.

El certificado describía a su hijo, Matthew Weathers, como la persona que dio a conocer a las autoridades de la muerte del actor. Después fue incinerado.