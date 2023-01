Revelan impactantes detalles de la muerte de Lisa Marie Presley

Recientemente se dieron a conocer nuevos detalles de la muerte a los 54 años de Lisa Marie, hija de Elvis Presley.

Según el informe oficial de los médicos que la atendieron, la familia de la cantante firmó una orden de no reanimarla, luego de un segundo paro cardíaco que tuvo en el hospital.

Según el famoso medio de espectáculos "Page Six" la actriz y cantante presentó muerte cerebral, luego de que fuera trasladada por los servicios de emergencia y los médicos la trataran llevándola a un coma inducido.

Al parecer, uno de los miembros de su familia decidió firmar una orden de no resucitar en caso de que sufriera otro paro cardíaco, que luego ocurrió.

El exesposo de Lisa, Daniel Keough, le practicó RCP hasta que llegaron los médicos a su casa en California, en donde vivían juntos. Según se dio a conocer, la artista fue encontrada inconsciente por una empleada doméstica.

Los paramédicos la reanimaron tras administrarle epinefrina, sin embargo "tuvo ataques varias veces" mientras estaba en el hospital, indicó el famoso medio.

"Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado", confirmó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado publicado en la revista People, horas después del deceso.

La única hija del Rey del Rock asistió a la reciente gala de los "Globos de Oro" junto a su madre, las famosas acompañaron al actor Austin Butler, quien encarnó a Elvis en la serie, él recibió un Globo de Oro a "Mejor Actor".