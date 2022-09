Revelan el nombre de la primera mujer con la que Piqué engañó a Shakira

Todo parece indicar que las infidelidades de Gerard Piqué hacia Shakira comenzaron desde hace mucho tiempo.

TE INTERESA: El detalle de Piqué que oficializa su relación con Clara Chía

El jugador de Barcelona continúa acaparando la atención en redes sociales, desde que se oficializó su separación de Shakira en junio pasado.

Y es que con el paso de los días, una serie de infidelidades por parte de él a la colombiana, han sido destapadas por el periodista español, Jordi Martín, situación que ha enfurecido al deportista, lanzando un amenazante comunicado.

Una de las polémicas más sonadas en los últimos días es la infidelidad con Clara Chía Martí, quien actualmente es novia de Piqué. Sin embargo, ahora se habla de la primera mujer con quien habría engañado a Shakira, tratándose de la exnovia de un reconocido actor.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio pasado. (Foto: Instagram)

¿Quién fue la primera?

El paparazzi español ha seguido muy de cerca los pasos de la pareja, y ha sido él quien compartió una nueva primicia del caso, asegurando que la primera vez que el futbolista "le puso el cuerno" a Shakira fue con la presentadora israelí, Bar Rafaeli, quien habría sido novia de Leonardo DiCaprio.

"A mí me llegaban muchísimas cosas de Gerard, pero yo no era quien para irme a hablar con Shakira. Esa crisis venía motivada porque le había pillado mensajes con Bar Refaeli, pero no solo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos", dijo el comunicador.

La revelación surge a pesar de que Gerard envió un contundente comunicado en el que pide respeto "por él y su familia" y que se ha visto en la necesidad de levantar medidas legales por el acoso constante de la prensa.