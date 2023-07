¿En qué terminó? Revelan triste final de la pesada broma a hermanos Pacheco (video)

-

Antonio Pacheco fue víctima de una pesada broma planeada por su propia familia. Así fue el desenlace que se hizo viral.

Los hermanos Pacheco, dos guatemaltecos que se hicieron virales tres volver a su país luego de 14 años en Estados Unidos, volvieron a escandalizar las redes sociales.

Esta vez, por un video en el que jugaron una pesada broma a Antonio Pacheco, uno de los hermanos que terminó casi llorando al ser engañado por su familia.

En la primera parte del video, una familiar de los hermanos recibe una llamada en la que le cuentan que se murió. Ahora, ha sido revelado el desenlace de la broma.

@_rafaelpacheco Nos pasamos con mi hermano @Antonio Pacheco ♬ sonido original - Rafael Pacheco

"Aló, ¿cómo? no puede ser. ¿Cómo que se murió?", dice la joven en tono alterado. Ante ello, Antonio reacciona con preocupación y desesperación por saber qué ocurre.

"¿Qué pasó? ¡Contá! ¿Quién se murió? ¡Contá hombre!", expresa sin recibir respuesta alguna, pues todos en el lugar sabían que era una broma.

En un segundo video, la mujer le responde que "se murió mi teléfono". Entre lágrimas, Antonio pide a su familia que no bromeen así: "no sean pura m***. No se vale, me va a dar algo".

Su hermano, Rafael, responde que "sí se murió pero su teléfono, vos". Mientras que Antonio sostiene un semblante serio.

Los videos se viralizaron con más de tres millones de reproducciones.

Mira el final: