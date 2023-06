"A mi primer concierto en NY llegaron 3 personas", la anécdota de Ricardo Arjona

-

Ricardo Arjona mostró su emoción por el concierto que dará en Nueva York y contó una anécdota acerca de la primera vez que se presentó ahí.

El guatemalteco no escondió sus ganas de regresar con "Blanco y Negro" a la famosa ciudad y recordó su primera presentación con una historia impactante:

"Nosotros hicimos una primera vuelta de 'Blanco y Negro' en Estados Unidos de 30 conciertos, es la gira más importante que hice en este país, es un asunto que me hace viajar al pasado y acordarme de las primeras veces que vine acá", dijo.

"Mi primer concierto en New York fue hace muchos años, alguien me contrató y para mi fue en aquella época algo más que un sueño", escribió junto a un clip donde habló del pasado.

"Cuando llegué (el empresario que lo llevó) me llevó a su casa y le dijo a sus hijos que se cambiaran de cuarto porque yo me iba a quedar en él, al concierto asistieron tres personas, creo que no se dieron cuenta que yo estuve, perdí mi más grande patrimonio, una guitarra que era mi vida, fue aplastada no se bien cómo en el aeropuerto, al final terminé durmiendo en casa de mi tía Chiqui y me tocó pagar incluso mi boleto de avión, sin rencor me encantaría volver a ver a aquel empresario atrevido que se le ocurrió traer a un desconocido a esta ciudad hace tantos años, lo poco que tenía se convirtió en deuda después de aquel viaje, este fin de semana estaré en el gran Madison Square Garden dos noches ¡cosas que pasan!", escribió junto al clip.

"De los muchos golpes que me llevé antes de tener la responsabilidad de enfrentarme a tantísima gente en los escenarios y disfrutarlos tanto 'Blanco y Negro', volver", cerró.

Arjona se presentará el 17 y 18 de junio en Manhattan y así lo anunció.

