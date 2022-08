Serenata privada: así sorprendió Arjona a una fan argentina

Ricardo Arjona sorprendió a una fan argentina al darle una serenata íntima para agradecer todo lo que atravesó para llegar a su concierto en Buenos Aires.

OTRAS NOTICIAS: La reacción de Ricardo Arjona a la bienvenida de sus fans argentinas

Una fiel seguidora del cantautor guatemalteco recorrió varios kilómetros para ver a su ídolo y contó su historia cuando fue abordada por el equipo de Arjona, mostrando un tatuaje en su brazo dedicado al cantante.

"Este tatuaje aparece en una de sus canciones del 2018 pero ahora tiene más cosas, así que, Ricardo, quiero contarte que te amo profundamente y todo esto es para vos, sé que jugaste en la selección de basquet, sé que fuiste profe de escuela 'Apague la luz y escuche', 'Circo soledad', 'Si el norte fuera el sur', mi canción preferida (Remiendo al corazón) y te amo, vengo de Santa Fe, tengo el bolso, me pasó de todo, siempre me pasa, palo de los aviones, se me fue el taxi, todo, pero acá estoy, con mi alma", dijo.

(Foto: Ricardo Arjona oficial)

Ante esto Arjona escribió: "Quiero pensar que su historia es la historia de tanta gente entre la que me incluyo. Quiero pensar que mi historia está hecha de la misma emoción, que sus accidentes son los míos, que mis noches en vela son las suyas y que un día de tantos nos reunimos, nos paramos en distintos lugares y nos disparamos toda la emoción que guardamos desde que no nos vemos. De eso se trata esto, de una historia de amor correspondida, que son tan pocos los encuentros, que cuando ocurren, hacemos barricadas contra el olvido. Esta primera noche en Buenos Aires se queda en mí como el tatuaje de tu brazo, pintada con luz de agosto, para que no la borre el tiempo, ni las modas, ni los achaques de una industria moribunda que puso en calculadoras lo que solo cabe en el corazón".

Tras esto Arjona la buscó para dedicarle una canción personalmente y expresar lo que sentía por ella y todos sus fans.

"Pedí conocerla, fue como saludar a todos en su representación. Le canté su canción preferida en privado y tengo la sensación que a mí me emocionó aún más que a ella", contó.

(Foto: oficial)

El guatemalteco mandó a traer a la joven, tras bambalinas y mientras el equipo la llevó al camerino él la sorprendió: "la tienen amenazada con 150 cámaras, tenés unos ojos preciosos, nunca había visto esos ojos tan lindos", le dijo.

"Vos sabés lo que me impactó tu video ¡te lo juro!, mirá qué belleza esta mujer, me encantó tu video, tenía tanta verdad, era tan natural, me encanta".

(Foto: OFicial)

El cantautor tomó su guitarra y comenzó a cantarle "Remiendo al corazón", la joven reaccionó con lágrimas en los ojos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

MIRA LA HISTORIA COMPLETA: