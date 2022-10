¡Espectacular gol de Lewandowski! El polaco le da el triunfo al Barcelona

El Barcelona ganó con la mínima al Mallorca en la jornada 7 de LaLiga y tuvo como protagonista al polaco Robert Lewandowski

Rober Lewandowski volvió a ser protagonista con el Barcelona y esta vez fue el autor del único gol del partido. La anotación cayó al minuto 20 del primer tiempo y abrió el cerrojo de un partido que se convertiría en una pesadilla para los dirigidos por Xavi Hernández, porque no pudieron ampliar las acciones.

El gol de Lewandowski es todo un monumento para su talento, ya que el delantero logra ingresar al área por la banda izquierda, hace un recorte y de pierna derecha cuela el balón en el palo izquierdo del arquero para una soberbia anotación.

Lewandowski, the best striker in the world is back again pic.twitter.com/LXxNPGOJBL — ZJ (@zjfcb_) October 1, 2022

Lewandowski, quien es considerado como el fichaje del año en España, suma 12 goles en los últimos ocho partidos.

Con este triunfo, el Barcelona se coloca en el primer lugar de la tabla de forma parcial con 19 puntos. Faltará el resultado del Real Madrid que juega este domingo 2 de octubre contra el Osasuna y de vencer, volverá a lo más alto del podio.