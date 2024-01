El trágico final de la ciclista campeona Melissa Hoskins, su esposo está involucrado

-

El campeón del mundo australiano Rohan Dennis atropelló el sábado a su esposa, la exciclista Melissa Hoskins en la ciudad de Adelaida.

La tragedia enlutó a la pareja cuando Hoskins de 32 años, pistard olímpica en los Juegos de Londres 2012 y Río 2016, falleció el último día del año en un hospital de Adelaida (Australia) horas después de ser atropellada en una calle cercana a su casa.

La policía detuvo después al ciclista doble campeón del mundo de contrarreloj Rohan Dennis, esposo de la víctima, pues era quien conducía el vehículo.

El deportista fue acusado de homicidio por conducción temeraria sin la debida precaución y por poner en peligro una vida, sin embargo quedó en libertad bajo fianza con la obligación de comparecer en marzo de 2024 ante un tribunal. La pareja se casó en 2018 y tuvo dos hijos.

Violencia doméstica

Aunque los medios o las autoridades no han mencionado que sea un caso de violencia de género se recordó que el el 21 de octubre de 2021 en La Massana, Andorra, donde residían Melissa había pedido ayuda en la carretera, en estado de shock, pues decía que había sido agredida por su pareja.

Un camionero detuvo su vehículo al verla y llamó a la policía, en el área un ciclista profesional australiano de 31 años fue acusado del delito de maltrato dentro del ámbito doméstico, sin embargo nunca se publicó oficialmente el nombre de aquel ciclista, cuyos datos anagráficos y profesión coinciden con los de Dennis, tras esto muchos compañeros deportivos afirmaron que Dennis era maltratador.

