¡Rompe el silencio! Daniel Bisogno reaparece en "Ventaneando" (Video)

Daniel Bisogno manda un mensaje de voz en Ventaneando para hablar sobre su estado de salud.

El famoso presentador Daniel Bisogno sigue recuperándose en su casa luego de padecer complicaciones por una infección pulmonar y parar intubado por varios días.

Sin embargo, en la tarde del 15 de marzo, el conductor mandó un mensaje de voz a Ventaneando para dar a conocer su actual estado de salud.

Tras pasar casi un mes en el hospital, Daniel confesó que aún se encuentra "flaquito" y ya casi recupera en su totalidad la movilidad que perdió cuando se encontraba intubado.

"Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito", explicó.

¡Último momento! @DaniBisogno envía mensaje de voz desde su casa. #Ventaneando@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/MNaRc4u9mx — Ventaneando (@VentaneandoUno) March 15, 2024

Así también, le agradeció a Pati Chapoy públicamente por el apoyo: "Mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero. De verdad que que te apareciste en mi vida como un ángel".

También indicó que tiene un equipo médico para lograr un avance lo más pronto posible. "En recuperación aquí en la casa, todo el día son terapias, todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo, aquí estoy; todavía desplazarme no puedo, no puedo subir bien la escalera. Fueron varios días intubado, entonces estoy ya moviéndome casi casi al cien pero todavía me falta un poco".

Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce cuándo regresará Bisogno al programa de espectáculos.