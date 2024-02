¿Volverá a la radio? Ronald MacKay recibe "inesperada" noticia de la TGW

-

Ronald MacKay revela inesperada noticia a través de sus redes sociales.

El reconocido comediante y locutor guatemalteco, Ronald MacKay, narró a través de su cuenta de "X" (antes Twitter) que recibió una inesperada noticia de la radio nacional TGW.

Ronald MacKay explicó que le comentaron que ya no está vetado, luego de haber sido restringido en dicha cadena radial, durante el Gobierno de Alejandro Giammattei, tras criticar las acciones y su desempeño como presidente.

"Es oficial ajajaja me acaban de informar de que ya no me tienen vetado en la TGW jajajajaja", confirmó MacKay.

Cabe destacar que en una ocasión mencionó que le gustaría volver a trabajar y formar parte de la radio, y en especial de la TGW. Sin embargo, no confirmó volverá a formar parte de algún show radial.

Por aparte, usuarios le escribieron diversos mensajes positivos para felicitarlo, pues podría ser una nueva oportunidad para él.

(Foto: captura de pantalla)

El mensaje que envió a la TGW

Hace unos días, tras confirmarse el nombre de las nuevas autoridades de la TGW, el locutor usó sus redes sociales para enviar un mensaje a Jorge Molina, quien asumió como director.

Según MacKay, este cambio de mandato en la radio nacional podría volverle a dar la oportunidad para participar en dicha emisora, luego de pasar varios años sin poder tener acceso tras ser censurado, esto por sus constantes críticas al actuar de los dos gobiernos anteriores al de Bernardo Arévalo.

"Bueno, yo creo que ya es seguro decir de que ya me pueden invitar a la TGW, sin que ningún hijo de p...mande a decir que estoy vetado por criticar al gobierno", escribió MacKay en su cuenta de "X" (antes Twitter).

(Foto: captura de pantalla)

¿Quién es el nuevo director?

A través de las redes sociales oficiales de la radio nacional TGW, se confirmó que ya fue asignado el nuevo director.

Según se informó este martes 30 de enero, se trata de Jorge Adolfo Molina, quien asumirá el cargo durante un nuevo periodo.

"Asume nuevo Director General de Radiodifusión y Televisión Nacional, licenciado Jorge Adolfo Molina Leonardo", escribió la TGW en su red social de "X"