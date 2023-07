Ronald MacKay revela detalles de la discusión entre conductores

-

Ronald MacKay reveló nuevos detalles sobre la discusión en el tránsito que captó entre dos automovilistas.

La tarde de este viernes 30 de junio se hizo viral un video que publicó el locutor y comediante guatemalteco Ronald MacKay, en donde se observa una discusión entre dos automovilistas en el tránsito de la Ciudad de Guatemala. Sin embargo, horas más tarde, el también youtuber reveló nuevos detalles del incidente.

Según explicó MacKay en un tuit, mientras él conducía en un sector del Trébol, zona 11, el conductor de la camioneta negra que se ve en las imágenes, obstaculizó el paso de otro automovilista que llevaba la vía.

Por aparte, el locutor indicó que el vehículo verde sufrió daños, pues el conductor de la camioneta negra impactó del lado de la lodera, sin embargo, tras el intercambio de palabras lograron estacionarse más adelante para llegar a un acuerdo.

"Hola, soy su amigable vecino Ronald MacKay y efectivamente el del hummer tuvo la culpa..el vehículo verde estaba esperando pasar y el del Hummer seguía avanzando y yo me pregunte...va a vuelta de rueda...porque no para? Creo que el del Hummer no estaba acostumbrado a las dimensiones de la camioneta o venia del área de los bares de ahí. Si le hundió la lodera y pararon adelante a arreglarse...en que paro? Pues quién sabe", puntualizó MacKay en redes sociales.

MacKay finalizó el relato mencionando que no sabe si al final lograron solucionar el incidente vial.

Mira aquí el video viral: