La extraña escultura maya con forma de Grinch descubierta en El Mirador

La extraña escultura maya con forma de Grinch descubierta en El MiradorUna enigmática cabeza de estuco ha llamado la atención en la Cuenca El Mirador por su aspecto similar al Grinch.

Su existencia fue revelada durante el Congreso Arqueológico "Nuevos descubrimientos del Mundo Maya", celebrado en el Museo Jade Maya, en Antigua Guatemala.

El arqueólogo Douglas Mauricio Martínez mostró una serie de esculturas encontradas en el área en su ponencia "Resultados e interpretaciones de las investigaciones en el Grupo Casa del Coral, El Mirador" y llamó la atención el aspecto de una en especial, la del "dios de la muerte".

Soy502 conversó en exclusiva con Douglas, quien realizó este hallazgo:

"Esta es la primera cabeza de estuco que se recuperó en esta edificación, la primera en contexto sellado. La cara tiene rasgos humanos y zoomorfos, la nariz es similar a la de un mono, pero los rasgos son de un esqueleto y por eso se le asocia con la deidad de la muerte, muy asociada a ritos y ceremonias. Hay muchas vasijas polícromas donde aparece esta deidad, acompañando a dioses principales de la época clásica, en rituales de ceremonias y nacimientos".

Al expresar su sentimiento al haber sido quien encontró la pieza por primera vez dijo: "Me genera muchos sentimientos, pues es la primera cabeza de estuco que recuperé en 2013, de los hallazgos más recientes. No puedo describir lo que sentí; es algo muy importante para la historia y son muy pocas las piezas que se llegan a encontrar completas. Esta ha sido expuesta en el Museo de Nueva York y ya regresó junto con el dios remero. Es increíble, se me pone la piel de gallina".

"Cuando la sacamos, lo primero que expresamos fue: 'El Grinch' entre risas, se encontraba en la parte sur del 'Edificio de los Rostros' en El Mirador, a más de dos kilómetros de nuestro campamento. Todos los días me toca caminar más de una hora para llegar y viceversa".

Acerca de qué pudo haber pasado en ese edificio a partir del hallazgo de varias cabezas dijo: "Tentativa y preliminarmente consideramos que el sitio pudo haber funcionado como un templo de veneración, pues se ha encontrado demasiadas deidades juntas y no es algo que inventemos, se basa en la comparación iconográfica que aparece en el Clásico Tardío. Lamentablemente una de las cabezas ha sido encontrada en contexto sellado, pero creemos que gente que llegó siglos o años después no compartía la misma visión de quienes hicieron esta construcción y mutilaron estas piezas y tal vez decidieron que quedara un poco, una huella en el tiempo, por eso es que estas cabezas de estuco se lograron recuperar aún, aparentemente intactas" concluyó.

Douglas explicó a Soy502 que han sido encontradas 44 esculturas, la mayoría en contexto sellado (en su lugar de origen, enterradas).

Acerca de la deidad de la muerte

Esta deidad aparece en varias escenas de vasijas códice y es partícipe de ceremonias, rituales de fertilidad y sacrificios. Tiene como finalidad propiciar la vida de los dioses, también es conocido como el dios A, según la clasificación de Schellhas. Se conoce como Ah Puch (El descarnado), Kisin (El Faltulento) y Hun Ahau y sus nombres señalan su naturaleza cadavérica; reinaba sobre el más bajo de los nueve mundos subterráneos mayas.

Se trata del dios y rey de Xibalbá (el inframundo), descrito como un esqueleto o cadáver con rostro de jaguar, búho o mono, adornado con campanas. Es el esposo de la diosa Ixtab o Xtabay.

Acerca del Grinch

Es un personaje de ficción creado por el escritor y caricaturista estadounidense Theodor Seuss Geisel, conocido como Dr. Seuss, en 1957, como parte del libro infantil "¡Cómo el Grinch robó la Navidad!".

