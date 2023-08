Royal Caribbean llega a Guatemala con Viajes Tivoli

-

Con la presencia de agentes de viajes, clientes y ejecutivos, Royal Caribbean International anunció su expansión en Guatemala a través de Viajes Tivoli.

Con su continuo crecimiento, Royal Caribbean International ha actualizado su modelo de distribución con el nombramiento de Viajes Tivoli como representante comercial adicional en el país.

“ El mercado guatemalteco es muy importante para nosotros porque ha estado en crecimiento en los últimos años y cada vez más se familiarizan con los cruceros. El destino más demandado por los guatemaltecos es el Caribe. ” Alberto Muñoz , vicepresidente de Royal Caribbean International para Latinoamérica y Caribe.

Royal Caribbean International lleva más de 50 años brindando servicios en alta mar, revolucionando las vacaciones con itinerarios a más de 240 destinos, en 61 países en seis continentes, incluida la isla privada en Las Bahamas, Perfect Day at CocoCay, la primera de la colección Perfect Day.

Alberto Muñoz, vicepresidente de Royal Caribbean International para Latinoamérica y Caribe. (Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Royal Caribbean también ha sido votada como Best Cruise Line Overall durante 20 años consecutivos en los premios Travel Weekly Readers' Choice Awards.

“ Nos sentimos muy honrados con esta designación, sabemos que es un gran compromiso como empresa pero estamos seguros que vamos a poder cumplir con las expectativas y objetivos de Royal Caribbean International. ” Ricardo Ardon , director comercial de Grupo Tivoli.

Durante la presentación, Muñoz invitó a los guatemaltecos a experimentar las mejores vacaciones en crucero. Recientemente se lanzó uno de sus barcos más grandes y tecnológicos: Wonder of the Seas. El próximo será Icon of the Seas, previsto para enero de 2024, que viene a revolucionar la industria con nuevas amenidades y experiencias y Utopia of the Seas, con salidas cortas desde Orlando a partir de julio de 2024.

Ricardo Ardon, director comercial de Grupo Tivoli. (Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Si necesitas más información sobre los cruceros, puedes acercarte al Lobby del Hotel Barceló, donde cuentan con una oficina exclusica de Royal Caribbean International. También puedes preguntar en sus aproximadamente 16 puntos de venta en todo el territorio nacional.