Turista rusa revela a sus seguidores "lo que no le gusta" de Guatemala (video)

La turista rusa reveló a sus seguidores lo que no le gusta de Guatemala.

La creadora de contenido "LizavetaMart" volvió a causar sensación en redes sociales luego de revelar a sus seguidores lo que menos le gusta de Guatemala, viviendo desde hace un tiempo en el país.

Mediante un video en su perfil de TikTok, la joven rusa se sinceró con los internautas y lo que dijo sorprendió y se llevó las palmas de muchos:

"Lo que no me gusta de Guatemala? Para mí, la mayor injusticia y decepción es que Guatemala es muy infravalorada, muy desconocida en el mundo. Viviendo aquí puedo decir que lo que piensan y dicen muchos extranjeros no es así", inicia Liza en su video.

La joven rusa continúa destacando la cultura de Guatemala, y la importancia de acabar con muchas ideas erróneas que se piensan respecto al país centroamericano. Finalmente, destaca todo lo que le ha llamado la atención desde que reside en el país centroamericano.

"La historia y arquitectura, la gastronomía, un montón de restaurantes con diferentes tipos de comida, uno de los mejores cafés del mundo. El nivel del servicio al cliente muy alto y mucho mucho más. Para aprender a amar a este país hay que intentar ver lo bueno que les puede ofrecer, si nos concentramos en lo malo no vamos a poder apreciar ningún país del mundo", finaliza.

El clip cuenta con más de 50 mil reproducciones y decenas de comentarios de internautas, sobretodo guatemaltecos, agradeciendo a la joven por resaltar lo positivo de Guatemala.

Esto dijo la joven: