¡Sacó los prohibidos! Kiko reaparece en pleno show bailando (video)

El actor que interpreta a "Kiko" sorprendió al realizar un inesperado baile durante un show.

Recientemente, el popular actor Carlos Villagrán, quien le da vida al icónico "Kiko", se ha vuelto tendencia en las redes sociales ya que el artista ha iniciado una gira de presentaciones con su famoso personaje.

Sin embargo, el actor de 80 años se ha vuelto viral debido a un video en el que se le ve realizando sus característicos pasos en pleno escenario, generando una ola de comentarios entre los internautas.

El audiovisual que fue compartido a través de la plataforma X (antes Twitter) muestra a Villagrán, deleitando a su público con su "peculiar" baile y sus movimientos.

¿Qué carajo les pasa a los que se burlan de Kiko por trabajar y disfrutar de lo que hace a pesar de su edad ? Yo NO me burlaría del artista que sigue de pie trabajando, me burlaría de los inútiles zánganos progres que quieren vivir del estado corrupto. Yo apoyo a Kiko ¿y tú? pic.twitter.com/GgoTeTymmK — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 26, 2024

El videoclip ha obtenido la aprobación y los aplausos del público, aunque desató al mismo tiempo un intenso debate por medio de las redes sociales.

Sin embargo, algunos usuarios han cuestionado al artista por trabajar a los 80 años y otros se sumaron a las opiniones positivas elogiando la energía que tiene Carlos Villagrán en el escenario.