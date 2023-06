¡Sale volando! Motorista graba fuerte impacto contra "trafitambo" (video)

-

El motorista evidenció el momento exacto en que impactó contra un trafitambo.

Un motorista difundió en redes sociales un video que muestra el momento exacto en que colisionó contra un trafitambo en las calles.

El usuario en TikTok "Un vago en moto" compartió el clip en el que se le observa manejando en la Diagonal 17 y Anillo Periférico.

Tras pasar cerca de dos trafitambos, colisiona con un tercero que tras el impacto sale revirado y queda en medio de otro carril.

"No me juzguen, no lo vi por los vehículos que llevaba enfrente", escribió el usuario. Su video se hizo viral con más de 121 mil reproducciones.

Míralo aquí:

@unvagoenmoto No me juzguen, no lo vi por los vehículos que llevaba enfrente. ♬ sonido original - natyta

"A mi punto de vista el bote se cruzó", "jaja a mí me pasó igual", "pero al menos te detienes a recogerlo", se lee en los comentarios.

En las últimas semanas se han vuelto virales diversos videos evidenciando incidentes viales.

Sobre todo entre motoristas, quienes instalan una cámara en su vehículo para grabar el trayecto que realizan diariamente.