Sanción contra Miguel Martínez se basa en esfuerzos contra la migración irregular, asegura EE.UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado donde explica que las acciones contra Miguel Martínez se basan en esfuerzos del gobierno estadounidense para abordar la corrupción como una causa fundamental de la migración irregular en la región centroamericana.

La entidad sostiene que Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco.

El viernes 1 de diciembre trascendió la noticia de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) sobre la sanción al exdirector del Centro de Gobierno de Guatemala Miguel Martínez, quien está incluido en la lista de la conocida Ley Magnitsky, en la que aparecen personas señaladas de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Martínez es señalado participar en esquemas generalizados de soborno, y contratos gubernamentales, esto incluye su participación en la compra de las vacunas contra el Covid-19 Sputnik V.

"La acción de hoy (1 de diciembre 2023) subraya el impacto corrosivo de la corrupción en la confianza del público en las instituciones gubernamentales. Martínez buscó aprovechar su posición privilegiada para beneficio personal a expensas del pueblo guatemalteco", dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian E. Nelson en un comunicado.

"El gobierno de Estados Unidos seguirá responsabilizando a las personas cuyos planes corruptos socavan la democracia y dañan a las poblaciones de todo el mundo", agregó.

El gobierno estadounidense indicó que "las sanciones se basan en los esfuerzos de la Administración para abordar la corrupción como causa fundamental de la migración irregular a través de la región norte de Centroamérica. Los actos corruptos y antidemocráticos, incluidos aquellos que amenazan la integridad de una transición ordenada del poder en Guatemala, socavan las instituciones democráticas de Guatemala y amenazan la estabilidad de Guatemala y de la región en su conjunto. El pueblo guatemalteco ha hablado y sus voces deben ser respetadas".

El Departamento del Tesoro emitió un comunicado sobre la sanciones a Miguel Martínez. (Foto: captura de pantalla)

Esto dice EE.UU. sobre Martínez

En el comunicado, se indica que Martínez es el ex jefe del ahora desaparecido Centro de Gobierno, una poderosa agencia a nivel de casi gabinete creada por el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei al comienzo de su administración. El presidente se vio obligado a cerrar el Centro de Gobierno en diciembre de 2020 tras una reacción violenta al creciente poder de Martínez en el gobierno.

Durante su mandato como jefe del Centro de Gobierno, Martínez fue considerado uno de los funcionarios no electos más poderosos del gobierno. Si bien actualmente no ocupa un cargo gubernamental, Martínez sigue siendo una de las personas más influyentes en la administración de Giammattei.

Martínez ha influido en el proceso de contratos gubernamentales para su beneficio y el de sus colaboradores cercanos. Martínez se confabuló con otros funcionarios del gobierno guatemalteco para adjudicar ilegalmente contratos a postores favorecidos fuera de Guatecompras, el sistema formal de adquisiciones del gobierno guatemalteco.

Martínez y sus conspiradores utilizaron una ley de adquisiciones anticuada para renunciar al proceso de licitación y asegurar contratos gubernamentales para empresas en las que él tiene un interés financiero.

En 2021, Martínez solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de las vacunas rusas Sputnik V por parte del Gobierno de Guatemala. La agencia especial anticorrupción de Guatemala investigó a Martínez por su papel en un controvertido pago vinculado a la compra de 16 millones de dosis de vacunas rusas Sputnik V Covid-19 por parte del gobierno guatemalteco.

Martínez está siendo designado de conformidad con E.O. 13818 por ser una persona extranjera que sea un funcionario gubernamental actual o anterior, o una persona que actúe por o en nombre de dicho funcionario, que sea responsable o cómplice, o que haya participado directa o indirectamente en corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes estatales, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.

Este fue el comunicado de Migue Martínez tras ser sancionado por EE.UU. (Foto: redes sociales)

Las sanciones y la reacción de Martínez

Las sanciones impuestas afectan a todas las propiedades e intereses en propiedades de Martínez que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más de una o más personas bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.

Sin embargo, al trascender la noticia, Martínez se dijo despreocupado y aseguró que tales medidas no lo intimidarán. También dijo que, aunque ya no es funcionario, perteneció al "mejor gobierno de la historia".

"No me intimidarán, con la frente en alto, aunque los enemigos del país quieran que solo se persiga a los corruptos que ellos deseen", escribió en su cuenta de Instagram. Horas después emitió un comunicado en el que señala a Estados Unidos de violar sus derechos como la presunción de inocencia. Agregó que las acusaciones de actos de corrupción van en la línea de situaciones que no se puede tener injerencia.

"Por lo que exijo que demuestren las pruebas de las acusaciones que hacen en mi contra", manifiesta. Finalizó diciendo que utilizará todos los mecanismos legales para defenderse ante las acusaciones espurias.

Socava la democracia

El gobierno estadounidense, a través del vocero Matthew Miller reforzó el mensaje en otro comunicado en el que indica que Estados Unidos continúa tomando medidas para contrarrestar la corrupción pública y los esfuerzos en curso para socavar la transferencia democrática del poder en Guatemala. "Estados Unidos está designando a Luis Miguel Martínez Morales, ex jefe del ahora desaparecido Centro de Gobierno, por involucrarse en corrupción en Guatemala. Martínez participó en sobornos y corrupción relacionados con contratos gubernamentales para beneficio propio y de sus asociados cercanos".

"Estamos tomando esta medida en respuesta a la corrupción endémica, que actores malignos en Guatemala están explotando para socavar la transición democrática hacia el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera. Actores corruptos como Martínez pretenden subvertir la voluntad del pueblo guatemalteco interfiriendo con la transferencia democrática del poder en el país", puntualiza Miller.

Con la sanción impuesta a Martínez, el gobierno de EE.UU. asegura que refuerza acciones anteriores tomadas por el gobierno de Estados Unidos a través de una variedad de herramientas para promover la rendición de cuentas de actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala y para apoyar la voluntad del pueblo guatemalteco.

Comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos por las sanciones a Miguel Martínez. (Foto: captura de pantalla)

Los "alias"

Por su participación en actos de corrupción, Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Además de la implicación de Martínez en pagos de sobornos por contratos gubernamentales y en la adquisición de vacunas contra el Covid-19, llama la atención los alías con las que Martínez es conocido e identificado por Estados Unidos.

En el comunicado emitido por el Departamento del Tesoro se menciona al exfuncionario como "Miguelito", como comúnmente se le conoce en Guatemala.

"a.k.a. "MARTINEZ, Miguel"; a.k.a. "MARTINEZ, Miguel Miguelito"; a.k.a. "Miguelito"", se lee en el documento.

El ingeniero de 34 años de edad ha sido una de las figuras más poderosas e influyentes en la administración del presidente Alejandro Giammattei.