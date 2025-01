SBS investigará filtración de video de la trifulca dirigida por niños de Lev Tahor

-

Autoridades de la SBS informaron que investigarán la filtración de un video que revela cómo niños de la secta Lev Tahor agreden a personal de uno de sus centros.

EN CONTEXTO: Video revela agresión de los niños de Lev Tahor que rechazan alimentos de la SBS

Luego de que se difundiera un video donde niños refugiados de la secta judía ultraortodoxa agrediera a personal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), el director de esa institución, Marvin Rabanales, indicó que investigarán la filtración, ya que está prohibido publicar información de los centros.

"Alguien inescrupuloso que no se inhibe ante una prohibición expresa filtró algo que no es factible que haga", dijo Rabanales y justificó que la identidad de los niños, en este caso de la comunidad Lev Tahor, debe de preservarse, pese a que el video era de mala calidad.

Según Rabanales, se instruyó para que se haga una investigación interna y se determine quién filtró la imágenes que se compartieron en las redes sociales y medios de comunicación.

"Independientemente de lo que están haciendo, que, por supuesto, está claro que están agrediendo al personal y cometiendo contra la estructura, independientemente que vengan de una secta no se puede exponer su identidad y su imagen", manifestó.

Este es el video:

Niños de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor que se encuentran bajo el resguardo gubernamental, lanzaron vegetales y frutas contra personal de la @somossbs, en rechazo a la alimentación que reciben en el Centro donde están refugiados. pic.twitter.com/PzDYH391rj — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) January 7, 2025

"En rebeldía"

El director de la SBS reconoció que existe una inconformidad por parte de los menores de aceptar los alimentos que se les preparan dentro del centro y porque se les impidió recibir alimentación "del mundo exterior", hecho que se ha limitado por "una orden expresa de juez competente".

Rabanales aseguró que la alimentación que se ha entregado a los refugiados de Lev Tahor es suficiente y con pertinencia y perspectiva cultural y religiosa.

"Las mujeres de la comunidad no la aceptan, estamos tratando, a través de nuestras mediadoras poder lograr un punto medio. Hemos ofrecido alternativas (como) ir a comprar juntos los víveres, hemos ofrecido determinar los proveedores, hemos habilitado cocinas para que puedan ellas alimentarse como corresponde, pero aún persisten en ese dogma, en esa ortodoxa extrema de no querer aceptar, nuestra responsabilidad es proveer, ellos están en una actitud de rebeldía de no acatar las normas y las reglas", lamentó el funcionario.

Además indicó que esta situación tendrá que ser evaluado por los órganos jurisdiccionales al momento de que tomen sus decisiones, pues también se han hecho evaluaciones de inocuidad y bacterianas para determinar que la alimentación sea la adecuada, y todo se encuentra entre los niveles de aceptación.

Rescatados

El pasado 20 de diciembre, autoridades del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron varios allanamientos en Oratorio, Santa Rosa, para rescatar a 160 niños que supuestamente estaban siendo abusados dentro de la secta Lev Tahor.

Esto ocurrió luego de que el 11 de noviembre pasado se presentara una denuncia por la posible comisión de los delitos de trata de personas en modalidad de embarazo forzado, maltrato contra menores de edad y violación, cometidos por un miembro de la comunidad ultra ortodoxa.

Los niños fueron enviados por orden de juez hacia un hogar temporal de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, mientras se dilucidan su situación.

Sin embargo, el 22 de diciembre, miembros de la comunidad Lev Tahor armaron una trifulca logrando que varios de los menores escaparan. El resto de niños fue resguardado en buses y trasladados a un lugar seguro.

Los integrantes de la comunidad se encuentran en el albergue Casa Nuestras Raíces Guatemala, donde cuentan con el apoyo de médicos de la Secretaría, de la Cruz Roja Guatemalteco y de Bomberos Voluntarios, quienes verifican constantemente su estado de salud.