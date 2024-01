¡Parqueado en segundo nivel! El vehículo que intriga a los guatemaltecos

-

La camioneta llama la atención de los guatemaltecos, por encontrarse estacionada en el segundo nivel de una casa en construcción.

Un vehículo ha causado intriga entre guatemaltecos residentes de Huehuetenango, por una peculiar e insólita razón.

A través de redes sociales, se difundió una fotografía que muestra un vehículo tipo camioneta estacionado en el segundo nivel de una casa en construcción.

La escena despertó la curiosidad entre internautas, muchos de los cuales dejaron originales comentarios deduciendo de qué se trata.

"Es para que los de tránsito no les pongan multa", "La camioneta y mi ex son dos cosas que no puedo sacarme de la mente", "Y ahora le pusieron gradas", se lee.

Sin embargo, un usuario comentó que se trata de un restaurante en construcción con temática clásica y el auto sería parte del ambiente. La imagen se ha vuelto viral tras compartirse varias veces.

Mira aquí:

Foto: Huehue Tumblr