¡Logran 115 votos! Nery Ramos es el nuevo presidente del Congreso

-

Para acatar la resolución de la CC, diputados repetirán la elección de la Junta Directiva del Congreso.

Fortalecida, la alianza que había llevado a Samuel Pérez a la Presidencia del Congreso, logró quedarse con la Junta Directiva de ese organismo.

Con el voto favorable de 115 diputados, Nery Ramos es el nuevo presidente del Legislativo y sucederá en el cargo a Samuel Pérez, quien estuvo al frente del parlamento por solo tres días, pues la junta que encabezó quedó anulada el pasado miércoles 17 de enero.

Él fue el elegido por la alianza que concretaron diputados electos por el Movimiento Semilla, ahora independientes; la facción disidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), parte del bloque Cabal y bancadas minoritarias.

Tal como anunciaron en una conferencia de prensa, el jueves 18 de enero, se hizo un reacomodo en la planilla que ganó el domingo 14 y quedó sin efecto por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC).

De esa cuenta, quienes dirigirán el Congreso durante este año son:

Presidente - Nery Ramos (Azul)

Primer vicepresidente - Darwin Lucas (UNE)

Segundo vicepresidente - César Amézquita (Viva)

Tercer vicepresidente- Nery Rodas (Cabal)

Primera secretaria - Karina Paz (VOS)

Segundo secretario - Raúl Solórzano (UNE)

Tercer Secretario - César Dávila (Bien)

Cuarto Secretario - Juan Carlos Rivera (Victoria)

Quinta Secretaria - Sonia Gutiérrez (Winaq/URNG)

Sin competencia

Se preveía que la alianza que postuló a Samuel Pérez como presidente el pasado domingo y el grupo que impulsó a Sandra Jovel se enfrentaran por segunda ocasión, aunque con planillas modificadas.

Sin embargo, no ocurrió, pues la segunda de estas agrupaciones se retiró de la contienda. Fue Carlos Roberto Calderón, de Vamos, quien anunció que no conformaron una planilla. Esto se debió a que no contaron con los votos necesarios.

Así se despidieron

La sesión fue abierta por la Junta Directiva electa el pasado 14 de enero y que fue anulada por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) tres días después.

Samuel Pérez dio la bienvenida a los parlamentarios y posteriormente se leyó la resolución del citado tribunal, el cual amparó provisionalmente a Sandra Jovel y otros legisladores que accionaron contra los directivos, por considerar que su designación fue ilegal.

"Vos, Inés"

Para acatar la orden de la CC, será la Junta Provisional de Debates que se designó hace cinco días la que dirija la elección de la nueva Directiva.

La presidencia del Congreso volverá a quedar por breves momentos a cargo de Joel Martínez, quien se hizo viral en las redes sociales, al referirse de forma despectiva al expresidente de ese organismo, Allan Rodríguez.

El representante de Huehuetenango y miembro del bloque Vamos fue quien dijo la ya famosa frase "Vos, Inés, ¿cómo se llama el gordo que fue presidente?".