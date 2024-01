¡Congreso entrampado! Semilla no logra votos y paraliza la agenda

-

Semilla sigue sin conseguir los votos necesarios para convertirse en bloque.

Los 23 diputados electos por el Movimiento Semilla siguen sin conseguir el respaldo necesario para constituirse en bloque legislativo, dejando a la X Legislatura sin avances, hasta ahora.

Esta semana se han celebrado dos sesiones plenarias, en las cuales se buscaba distribuir comisiones de trabajo, enviar a análisis iniciativas de ley rezagadas y hasta aprobar el que sería el primer decreto de este período, pero nada se consiguió.

La sesión plenaria de este jueves 25 de enero se volvió a entrampar cuando se puso a discusión el informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el cual se indica que el partido Movimiento Semilla está vigente, pero suspendido por orden judicial.

Con esa base, los legisladores de esa organización pretenden que se les reconozca como bloque, pero varios de sus colegas, encabezados por los miembros de Vamos, se oponen a tal medida.

Esto provocó que se rompiera el quórum en la Junta Directiva y el presidente del organismo, Nery Ramos, la diera por finalizada la sesión de este jueves.

Buscan apoyo

Aunque, parlamentarios disidentes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) han asegurado su apoyo a Semilla, esto parece no alcanzarles para volver a ser bancada y al finalizar la sesión, se vio a la dirigencia del grupo tratando de cabildear en busca de más respaldo.

Todo indica que si no se logran acuerdos o Semilla no desiste, la agenda en el Legislativo no avanzará.

De hecho, miembros del bloque Vamos aseguraron que mantendrán su postura y Álvaro Arzú, de Unionista, hasta calificó de aberración que esos diputados quieran pasar por encima de una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que los reafirmó como independientes.

Mientras esta pugna continúe tampoco se podrá proceder a la distribución de las comisiones de trabajo que deben analizar y dictaminar iniciativas de ley rezagadas y las que se presenten en lo futuro.