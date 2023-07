El líder republicado Mitch McConnell se paraliza en conferencia de prensa (video)

-

El líder republicano Mitch McConnell se queda "congelado" por unos segundos, preocupando por su salud.

Mitch McConnel, líder republicano, dejó de hablar, paralizándose frente a las cámaras durante rueda de prensa. El hombre de 81 años tuvo que ser escoltado fuera del podio.

Telemundo explica que el senador de Kentucky de 81 años estaba dando un argumento cuando se quedó callado y no pudo volver a hablar. John Barrasso, senador de Wyoming, le preguntó si estaba bien y lo ayudo a salir del lugar.

Odd moment: McConnell freezes at start of Senate GOP leadership press conference and is escorted to the side by his colleagues pic.twitter.com/hT5bLnstOS — Raquel Martin (@RaquelMartinTV) July 26, 2023

Mientras tanto la senadora Joni Ernst de Iowa, se persigno. Pocos minutos después, el senador regreso a la conferencia y dijo que se encontraba bien. Al hombre se le preguntó si podía continuar con su trabajo a lo que respondió "sí".

Un ayudante de McConnell dijo que se había sentido mareado y que por eso se retiró.

UPDATE: McConnell is back at the presser. pic.twitter.com/hrAdKXpAVX — Frank Thorp V (@frankthorp) July 26, 2023

¿Qué le pasó?

Por el momento no hay una respuesta oficial que confirme algún padecimiento. Sin embargo, el senador fue dado de alta de una clínica de rehabilitación por una caída.

NBC informa que McConnell se tropezó el 8 de marzo luego de un evento en Washington. Tuvo que ser hospitalizado por una contusión y una fractura de costilla, fue dado de alta el 13 de marzo antes de entrar a rehabilitación.

El político ha trabajado para el senado desde 1985.