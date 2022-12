EN VIVO: Jueza argumenta delitos en etapa final del juicio "La Línea"

Después de 11 meses de juicio, este miércoles 7 de diciembre el Tribunal de Mayor Riesgo B, emitirá sentencia por el caso La Línea.

EN CONTEXTO: Fijan fecha para la sentencia del caso La Línea

Luego que los 29 implicados en el caso "La Línea" ingresaran a la Mega Sala de la Torre de Tribunales, el Tribunal de Mayor Riesgo B inició la argumentación y posteriormente leerá la sentencia en contra de los señalados.

SIGUE LA TRANSMISIÓN EN VIVO:

Jueza explica el delito de Asociación Ilícita

Los acusados están acusados de varios delitos como asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito. La Jueza Janneth Valdés inició a las 11:30 horas a explicar la resolución.

Por más de dos horas explicó lo que a su criterio sí fue imputado por el Ministerio Público, pero también señaló incongruencias del ente investigador

Dejó entre ver que algunos sindicados serán absueltos por este delito aunque otros podrían ser condenados. La Jueza dio un receso de 30 minutos para el almuerzo, a las 14:00 horas retomará para continuar con la argumentación.

"Algunos acusados no tendrán responsabilidad penal", adelanta tribunal

La jueza Jeanneth Valdés, presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, inició con la argumentación en la sentencia del caso La Línea. La jueza adelantó la conclusión de la sentencia que podría ser absolutoria a favor de algunos acusados.

Valdés criticó el trabajo de la extinta Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG).

"Como juzgadora sé que en otros casos no se les ha dado credibilidad, también se sabe de muchos abusos que cometieron algunas personas, es importante determinar la legitimidad de la prueba", manifestó.

También dijo que Guatemala no necesitaba el apoyo de extranjeros. Dijo que la CICIG fue una institución que se apoderó mucho y que el excomisionado, Iván Velásquez, presionó a jueces y los difamó.

"La CICIG dejó mucho que desear. Ellos no son mejores que nosotros, no necesitábamos de extranjeros que vinieron a hacer el trabajo que hicieron. Nunca me abrí a los intereses de CICIG, no recibí esa injerencia, los jueces no debemos ceder a ninguna presión externa", agregó.

Acusados serán absueltos

La jueza también adelantó que algunos acusados serán absueltos por incongruencias en las pruebas.

"Algunas de esas deficiencias van a incidir en que algunos acusados no se les va a generar responsabilidad penal, por las incongruencias. Va a terminar en sentencias absolutorias", dijo Valdés.

Otto Pérez espera absolución

Durante la mañana de este miércoles 7 de diciembre, el expresidente Otto Pérez Molina, señalado en el "Caso La Línea", fue trasladado hacia la Torre de Tribunales en donde conocerá la sentencia en su contra por el juicio que concluirá este mismo día.

Abordado por los medios de comunicación, a su ingreso, el exmandatario dijo que espera que la sentencia del Tribunal se absolutoria y apegada a la justicia para concluir con un proceso que lleva siete años y tres meses, explicó.

Así llegó Otto Pérez Molina a Tribunales pic.twitter.com/8HQzq582yE — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 7, 2022

"Después de 7 años y tres meses. Esperamos que sea una sentencia absolutoria, esperamos que el tribunal, apegado a ley y con todas las pruebas, que las hayan valorado con justicia y que sea una sentencia verdaderamente absolutoria", dijo Pérez Molina.

"Venimos con fe, confiados y con la certeza de que se hará justicia y por lo tanto será absolutoria. Estamos con toda la credibilidad que se dará de esta forma", concluyó.

Previo a la sentencia, el expediente Otto Pérez Molina habla con su abogado defensor. pic.twitter.com/iF5rxWidu5 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 7, 2022

Juicio llega a su fin

Este miércoles 7 de diciembre, el Tribunal de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Jeannette Valdés, leerá la sentencia por el caso La Línea.

La Línea fue el primer caso de corrupción del Gobierno del Partido Patriota, revelado en 2015 por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la extinta Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala, (CICIG).

El proceso penal en contra de 29 acusados, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, ha tomado varios años.

El juicio inició el 17 de enero de 2022, luego de 11 meses llegó a su fin.

Así se encuentra la mega sala del Organismo Judicial.



En este lugar el Tribunal de Mayor Riesgo B emitirá la sentencia por el caso La Línea pic.twitter.com/hhLRErOSes — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 7, 2022

Las pruebas

El Ministerio Público presentó escuchas telefónicas y fotografías de los sindicados, asegurando que integraban una red criminal para defraudar tributariamente al Estado.

Según la investigación, los implicados tenían acordado realizar cobros ilegales para agilizar trámites en las aduanas. También mostraron informes, mensajes y correos.

Los fiscales durante el juicio señalaron que la estructura tenía como centro de operaciones la Boutique Emilio, la cual era conocida como La Bodeguita.

Los abogados defensores aseguraron que no habían pruebas suficientes en contra de sus patrocinados o que algunas de ellas no coincidían. También señalaron anomalías en la manera en que fueron recabadas.

Este caso surgió por una denuncia de defraudación aduanera, dirigida presuntamente por Pérez Molina y Baldetti.

Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina hablan durante el último día del juicio. (Foto: Wilder López/Soy502)

MP pide 30 años

Al terminar de presentar sus conclusiones, el Ministerio Público pidió al Tribunal de Mayor Riesgo B, una sentencia condenatoria en contra de los integrantes de La Línea.

Para Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, solicitaron una pena de 30 años de prisión.

Los 29 sindicados

1. Otto Fernando Pérez Molina (expresidente de la República). Asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito.

2. Ingrid Roxana Baldetti Elías (exvicepresidenta de la República). Asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito.

3. Claudia Azucena Méndez Ascencio (exintendente de aduanas de la SAT). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

4. Carlos Enrique Muñoz Roldán (exjefe de la SAT). Asociación ilícita. Clausura provisional por cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

5. Álvaro Omar Franco Chacón (exjefe de la SAT). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

6. Sebastián Herrera Cabrera (extécnico aduanero). Asociación ilícita.

7. Gustavo Adolfo Morales Pinzón, (exjefe de división, región sur). Asociación ilícita y cohecho pasivo.

8. Anthony Segura Franco (exsecretario general del sindicato de la SAT). Asociación ilícita y cohecho pasivo.

9. Mynor Eduardo Martínez Castellanos (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

10. Melvin Gudiel Alvarado De León (exadministrador de Puerto Quetzal). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

11. Julio Rogelio Robles Palma. Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

12. Carla Mireya Herrera España (exadministradora de Aduana Central). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

13. Obdulio Horacio Barrios (excoordinador de aduanas). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

14. Gustavo Adolfo Peña (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

15. Carlos Ixtuc Cuc (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

16. José Rolando Gil Monterroso (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

17. Juan Carlos Ávila Morán (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

18. Gilda Marina Maldonado García (extécnica aduanera) Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

19. Marroquín Navas (enlace entre las dos estructuras). Asociación ilícita.

20. Osama Ezzat Azziz Aranki (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

21. Byron Antonio Izquierdo (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

22. Francisco Javier Ortíz Arriaga, alias Teniente Jerez (exjefe de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

23. Miguel Ángel Lemus Aldana (exintegrante de estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

24. Julio César Aldana Sosa (exintegrante estructura externa media). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho activo.

25. Julio Stuardo González De León (exintegrante estructura externa media). Asociación ilícita.

26. Delfino de Jesús Morataya. Asociación ilícita y lavado de dinero.

27. Adolfo Sebastián Batz Rojas (extécnico aduanero). Asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

28. Edgar Armando Sac Coyoy (extécnico aduanero). Asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

29. Delfino Moratalla Coloma, ex chofer de Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias "Teniente Jeréz"