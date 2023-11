Shakira y Bizarrap ganan el Grammy por "Mejor Canción", este fue su discurso

-

Shakira y Bizarrap se llevaron el reconocimiento a "Mejor Canción Pop" por la BZRP Music Sessions, Vol. 53 en los Latin Grammy.

Desde Sevilla, España, la famosa festejó su triunfo junto a su compañero de fórmula.

"Esto es increíble, Biza. ¿Cómo te sientes?", expresó la famosa.

"¡Vamo'!, hubo mucho trabajo detrás de está canción. Shakira pudo expresar lo que sentía y eso es lo más importante, siento yo, de este tema", dijo Bizarrap.

Ante esta expresión, Shakira respondió: "Uf".

"Quiero compartir este Grammy, estos grandes talentos, con quienes he tenido el placer de trabajar. Gracias por tan buenos momentos. Quisiera también compartir este premio con mi público latino, aquí, en España, en Colombia, en Estados Unidos, en Latinoamérica; el público latino que me ha llevado a cumbres altísimas, desde que era una niña y a quienes les debo todo. Quiero compartirlo con mi público español, que me ha apoyado en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que pasé también aquí en esta tierra, que también tanto he querido, pero que ni un solo día han dejado de darme cariño, apoyo. Eso jamás se me olvidará de ustedes", aseguró la colombiana.

