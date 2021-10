Shakira deslumbra en la portada de revista Cosmopolitan a sus 44 años

Shakira ha compartido parte de sus 44 años de vida en la prestigiosa revista, Cosmopolitan, la cual la ha elegido para portada de la edición del mes de noviembre.

OTRAS NOTICIAS: Vicente Fernández continúa conectado a ventilación artificial

En la portada de la prestigiosa revista, Shakira luce un body plateado, con una cadena dorada a la cintura, aretes de piedras extra grandes, medias negras y un largo y ondulado cabello rojo suelto, todo un look de los 80`s que recuerda los comienzos de la intérprete.

La revista revela no solo la faceta intelectual de Shakira, sino también la muestra como una persona que se cuestiona cualquier aspecto de sus hijos. Su faceta de madre se reflejada en cada una de sus palabras.

Durante la entrevista, la colombiana contó que a pesar del poderío que tiene sobre el escenario, es tímida y por eso rehúsa actuar ante audiencias pequeñas.

Por el contrario, en los grandes espectáculos, Shakira afirma que las luces, la multitud y los aplausos de la audiencia la visten.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Críticas a sus inicios

Shakira también habla sobre los obstáculos que ha debido vencer, los cuales van desde las críticas en sus comienzos, su timbre de voz, hasta sus recientes problemas con las cuerdas vocales, según cuenta el sitio Mundo Celebrities.

Durante sus 30 de años de trayectoria y 11 álbumes de estudio, ha vendido más de 80 millones de discos, lo que la convierte en la artista latina más vendida de todos los tiempos.

"Me considero una luchadora, pero al mismo tiempo siento que no soy tan segura como creen las personas. Es una combinación rara, sentirme vulnerable por momentos y luego sentir que puedo con todo. Tengo una tremenda confianza en el futuro fe en la vida pero mucho de inseguridades que me hacen querer probarme a mí misma", confesó en la entrevista.

El pasado julio, la revista "Vogue" también eligió a Shakira para portada de su revista, en donde lució un sensual vestido rojo.