¡Lo hace de nuevo! Shakira abre Threads y logra récord de seguidores

La cantante colombiana fue una de las primeras figuras del espectáculo en unirse a la nueva red social.

A menos de 24 horas de ser lanzada Threads, la aplicación de Mark Zuckerberg que compite con Twitter por su similitud en funciones, ya es todo un éxito.

En sus primeras 15 horas, la App logró 30 millones de usuarios, entre ellos celebridades, medios internacionales y usuarios que buscan probar la nueva plataforma.

Entre los famosos que se unieron a Threads está la colombiana Shakira, quien además logró un récord de seguidores al ser la primera cantante con un millón de usuarios.

Shakira se unió a la nueva red social Threads. (Foto: captura de pantalla)

Su primer mensaje publicado: "Hello, Threads", logró más de 15 mil "Me gusta" y dos mil respuestas de internautas.

Shakira también ha compartido algunos videos e imágenes sobre sus recientes eventos públicos.

Revés para Twitter

El sábado 1 de julio, Elon Musk, anunció un límite en la cantidad de lectura de tuits, algo que no cayó nada bien a usuarios, desarrolladores y anunciantes.

Horas después se viralizó la noticia sobre la nueva red social lanzada por Meta y que ofrece opciones muy similares a la app del pájaro azul.

Hasta el momento, Musk no se ha pronunciado sobre la competencia que ya es todo un éxito entre internautas.

Sin embargo, la CEO de Twitter, Linda Yaccarino, emitió una publicación que ya es muy comentada. "Somos imitados con frecuencia, pero la comunidad de Twitter nunca podrá ser duplicada", expresó.

On Twitter, everyone's voice matters.



Whether you’re here to watch history unfold, discover REAL-TIME information all over the world, share your opinions, or learn about others -- on Twitter YOU can be real.



— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 6, 2023

* Con información de Infobae