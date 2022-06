Inicia proceso de separación de Shakira y Piqué, la batalla legal sería por los niños

Medios de comunicación europeos aseguran que ya se inició el proceso de separación de Shakira y Piqué y que podría emprenderse una batalla legal por la custodia de sus hijos, debido a que la cantante ya no quiere vivir en España.

Después de que se dieran a conocer una serie de rumores sobre la supuesta infidelidad del futbolista Gerard Piqué hacia su pareja, la cantante colombiana Shakira, medios europeos aseveran que la pareja ya está en el proceso de separación.

El portal Infomalia del medio de comunicación El Economista dio a conocer los primeros datos de lo que sería el futuro de la mencionada pareja y sus dos pequeños hijos.

A pesar de que la cantante y el futbolista no estaban formalmente casados, si buscaría emprender acciones legales para obtener la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Shakira ya no quiere vivir en España

"La artista no quiere continuar viviendo Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tienen intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto", se lee en el medio español.

Además, se indica que allí inician los problemas porque Piqué no quiere separarse de sus hijos y aduce que los niños nacieron en Barcelona, en donde se han criado, está su colegio y tienen a sus amigos. La información habría sido filtrada por fuentes confiables.

Sin embargo, por el momento, ninguno de los involucrados ha dado declaraciones al respecto, ni para confirmar la separación.

Piqué habría sido infiel

Desde hace varios días circula información sobre la supuesta infidelidad que había cometido Piqué y que habría puesto en un punto álgido la relación con la famosa colombiana.

Esto después de que El Periódico de Barcelona, en su podcast asegurara que la cantante de Antología habría descubierto que el futbolista la habría engañado con una modelo de 20 años.

"Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen. Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia indicaron las periodistas y conductoras del programa, Lorena Vásquez y Laura Fa.