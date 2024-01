¿Espera lo peor? Shannen Doherty reveló sus planes funerarios

-

La actriz de "Beverly Hills 90210" Shannen Doherty reveló sus planes funerarios mientras atraviesa un cáncer en etapa 4.

La actriz fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015 e hizo público su proceso, en noviembre de 2023 contó que la enfermedad se extendió a los huesos.

"Obviamente, lo más importante es que no quiero morir demasiado pronto porque tengo que mucho que lograr, así que eso pesa mucho en mi cerebro", comentó.

Doherty dijo en su podcast llamado "Let's be clear" donde invitó a su amigo Chris Cortazzo, agente de bienes raíces, a conversar acerca de sus últimos momentos tras atravesar un duro camino con molestias, gastos fuertes y emociones encontradas.

Ella explicó que el costo de los tratamientos a los que debe someterse es alto. "Hay momentos en los que tiendo a ser la persona que llora sola en un armario básicamente, tengo 100% esos momentos en los que lo siento todo y deseo algo diferente", agregó.

Su funeral

Dentro de todo su camino, habló de la forma en la que planea que sea su funeral, describiéndolo como una fiesta de amor, donde espera que asistan personas con las que mantenía una convivencia cercana pero aclaró que no le gustaría ver a cierta gente ahí.

"Hay muchas personas que se asomarían que no me gustaría ver ahí, porque las razones para aparecerse no son necesariamente las mejores razones, porque realmente no me quieren realmente, sabes qué, tienen sus razones y bien por ellas, pero no necesariamente me quieren lo suficiente para aparecer en mi funeral, sin embargo, lo harán porque es lo políticamente correcto de hacer y no quieren verse mal y de cierta manera quiero quitar esa presión de ellos".

"Me gustaría que mi funeral fuera un festival de amor, no quiero que las personas lloren y que en privado digan 'gracias a Dios que esa perra está muerta ahora'" cerró con humor.