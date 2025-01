Imponente dragón apareció en los cielos de Shanghai en la celebración del Año Nuevo

-

China se viralizó con un espectacular show de drones en Shanghai, como celebración para recibir el Año Nuevo 2025.

China se lució con un espectáculo para recibir el nuevo año. Más de 10 mil drones se utilizaron para crear una exhibición alucinante y fuegos artificiales ininterrumpidos.

En varios videos, que se han viralizado en las redes sociales, se muestran impresionantes imágenes con colores como rojo y amarillo que forman un enorme dragón que parece descender desde un portal en el cielo.

China celebrates New Years with one of the most elaborate drone shows ever. pic.twitter.com/jdACZfiHFB — Anthony Pompliano (@APompliano) December 31, 2024

No es casual que se haya elegido un dragón, ya que en China este animal está arraigado en la mitología, la cultura y la identidad nacional como una representación de poder, sabiduría, suerte y prosperidad.

La fiesta de Año Nuevo tuvo lugar junto al río, donde también hubo un mercado con más de 60 casetas de madera que vendían alimentos globales, para que los visitantes pudieran viajar por el mundo sin tener que salir de la ciudad, pero sin duda, lo que más captó la atención fue el impresionante show de drones.

View this post on Instagram A post shared by Dope China! (@dope.china)

En medio de este escenario único, lleno de magia por todas partes, a medianoche se escuchó el repique de 108 veces de la campana de bronce, que, según creen los chinos, trae buena suerte y aleja los problemas del pasado, inaugurando un año de alegría y prosperidad.

La formación fue impresionante. Cualquiera hubiera pensado que el imponente dragón llegaría a destruir la comunidad.

En su lugar, se convirtió en una espectacular forma de recibir el nuevo año, misma que se ha viralizado y llamado la atención de miles de personas que se han impresionado con el auténtico show.

i’m speaking for everyone when i say that drone shows are way better than fireworks pic.twitter.com/6s0eAIIAcs — kira (@kirawontmiss) December 31, 2024