¿Y si escalo un volcán? El divertido reto de una colombiana en Guatemala

"¿Y si escalo un volcán?", dijo la colombiana Jessica Blanco a sus seguidores al plantearse como reto este singular recorrido en Guatemala.

"¡Escalé un volcán en Guatemala!, se llama Pacaya y solamente duré cuatro horas haciendo el recorrido. ¿Ustedes subirían?", dijo la visitante al recorrer este lugar con vistas lunares.

La generadora de contenido en TikTok contó que se decidió por el volcán activo, ya que podía subirlo en cuestión de horas al contrario del de Agua o Acatenango.

"Cuando me enteré que Guatemala tenía 27 volcanes me dije: 'imposible que alguno de estos no lo pueda subir', el problema es que para subir los otros tenía que caminar dos días, pero el Pacaya tenía solamente 2,500 m de altura, así que para hacer el recorrido solo demoraba cuatro horas, allí estaba yo, tratando de no fracasar en el intento", dijo.

"Para entrar fuimos con una agencia... ¿Cuál era mi mayor inspiración? La señora que se convirtió en mi amiga en el bus y si ella podía nosotros también", dijo dando más datos de su inolvidable travesía.

La turista mencionó que se podía comer malvaviscos (angelitos) e incluso pizza hecha en lo caliente del lugar. "Como el volcán sigue activo el paisaje es gris", dijo afirmando que la experiencia fue maravillosa.

