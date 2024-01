¡Sin bloque, Directiva ni comisiones! Semilla no se da por vencido

-

Dirigentes del Movimiento Semilla en el Congreso se pronunciaron, después de la reciente resolución de la CC.

La resolución emitida recientemente por la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordena repetir la elección de Junta Directiva, también vuelve a dejar al Movimiento Semilla sin representación en el Congreso, pues cancela el Acuerdo 5-2024.

Esa norma fue aprobada por 94 diputados el pasado 14 de enero, y, entre otros aspectos, revertía la medida de declarar independientes a los 23 miembros del citado bloque.

Ahora, retoman esa calidad, lo cual les impide integrar la Directiva y presidir cualquier comisión de trabajo. Tampoco tendrán representación en la Instancia de Jefes de Bloque, por lo cual no tendrán injerencia en las agendas de las sesiones plenarias que se programen.

No se dan por vencidos

Una de las primeras en reaccionar ante la resolución de la CC fue la diputada Patricia Orantes, a quien se había designado como jefa de bancada.

Por medio de su cuenta en X (Twitter), la legisladora dejó claro que ese grupo no se dará por vencido. Aunque no lo dijo explícitamente, dio a entender que presentarán acciones legales en busca de que el bloque sea restituido.

"No entienden que han perdido y el pueblo ya no los quiere. Daremos la batalla para que nuestros derechos como diputados de Semilla no sean vulnerados", escribió.

Por su parte, Andrea Reyes, a quien se había designado como subjefa de la bancada, aseguró que la lucha que está en marcha no es por la Junta Directiva, sino por "una transformación política".

"Perdieron una vez y lo van a volver a hacer", sentenció, además de llamar "golpistas" a quienes dirigió su publicación.

El génesis

Antes de que quedara instalada la X Legislatura, la Junta Calificadora de Credenciales emitió un dictamen en el cual indicaba que Semilla debía quedar como bloque independiente, debido a la orden del juez Fredy Orellana, que originó la suspensión provisional del partido.

Tal decisión ya la había anticipado el anterior primer vicepresidente del Congreso, Boris España, y fue ratificada en el pleno, el 14 de enero.