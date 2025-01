Sin fecha para el funcionamiento de gradas y elevadores en aeropuerto

-

De un dictamen técnico depende el establecimiento sobre la fecha para que se puedan usar las gradas y elevadores en La Aurora.

Hace una semana comenzó el proceso de recepción de las gradas y elevadores eléctricos que se instalaron en el Aeropuerto Internacional La Aurora, pero aún no hay fecha para que estén en funcionamiento.

Así lo dio a conocer el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, durante una citación en el Congreso de la República. Ahí calificó como "un dolor" el proceso que se ha llevado a cabo para concretar el proyecto.

El funcionario informó que la empresa Tecnologías Smart Home, S. A. ya entregó la obra y se conformó la debida comisión de recepción, a la cual le corresponderá garantizar que esta se encuentra lista para su uso. Para ello tiene un plazo de 35 días.

A decir de Suriano, "la obra con sus detalles" se presentó el pasado lunes 13 de enero y recordó que antes de ello se había informado sobre elementos que estaban pendientes de ajustar.

Entre estos figuraban "dispositivos de los elevadores que no habían traído" y 24 sensores de las gradas eléctricas que habían fallado, detalló. Además, remarcó que no se van a aceptar los aparatos si no están en condiciones óptimas.

eñEl viceministro de Transportes, Fernando Suriano, habló acerca del proceso de recepción de las gradas y elevadores instalados en el Aeropuerto Internacional La Aurora pic.twitter.com/R6A6gVkOBl — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) January 20, 2025

Hay garantías, pero no fechas

El viceministro también recordó que, aunque se reciba de conformidad el proyecto, en el contrato hay garantías que obligan a la empresa a dotar del personal técnico necesario para atender cualquier fallo que se presente en los sistemas. "También hay garantías financieras", manifestó.

Respecto del cronograma para habilitar las gradas y elevadores, dijo que no se puede establecer una fecha, pues dependerá del dictamen de la comisión de recepción. En ese sentido, hay dos opciones:

1. Recepción de conformidad

Si la comisión resuelve que la obra cumple con todo los aspectos establecidos en el contrato, podría recibir de conformidad y así poner en operación los aparatos.

Esto también daría el banderazo de salida para la ejecución de pagos y otros procedimientos administrativos que estén pendientes.

2. Hallazgos

Por el contrario, si la comisión de recepción hiciera hallazgos, como fallas en el funcionamiento de los sistemas, el contratista tendría que efectuar los trabajos necesarios para subsanarlas. "Dependemos, en ese caso, de los tiempos de la empresa", mencionó Suriano.

Hoy 10 de enero, damos inicio a la última fase de instalación de las gradas eléctricas y elevadores en el AILA. La empresa encargada notificó que cumplió con todas las observaciones tras un riguroso proceso de pruebas y supervisión, permitiendo avanzar hacia la recepción final.+ pic.twitter.com/NL58VFFGbB — dgac_guatemala (@DGAC_CIV) January 11, 2025

Un proyecto con controversias

El contrato para la instalación de gradas y elevadores eléctricos en el aeropuerto La Aurora se adjudicó durante el gobierno de Alejandro Giammattei, y fue en esa administración cuando sufrió los primeros contratiempos.

A principios de este año, cuando aún no comenzaba la administración de Bernardo Arévalo, a las entonces autoridades de Aeronáutica Civil les llegó una carta de Tecnologías Smart Home, en la cual se informaba sobre fallos en las medidas de los aparatos que debían colocarse.

Aunque en abril pasado la compañía dijo que podría cumplir con lo pactado, no lo concretó. Ante ello, las autoridades de la administración actual indicaron que no se daría continuidad al proyecto, por lo menos con la misma firma.

Empero, en mayo se logró una conciliación, la cual permitió que los trabajos finalmente arrancaran, con la condición de que la obra tendría que estar terminada el 31 de octubre. No obstante, tampoco se entregó al obra y se dieron nuevas prórrogas.

Estas han permitido ejecutar los trabajos, que, aunque ya habrían terminado, enfrentaron varias dificultades. El costo de la obra es de Q8.6 millones.