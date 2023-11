¡Sin fecha! Nuevos magistrados de la CSJ aún no toman posesión

-

El Legislativo eligió el pasado miércoles a los magistrados de la CSJ que concluirán el período 2019-2024.

Ya fueron electos y juramentados, pero los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no toman posesión de sus cargos.

Después de cuatro años, el Congreso de la República finalmente eligió a los togados que deberán concluir el período 2019-2024; sin embargo, todavía no relevan al grupo liderado por Silvia Valdés.

La unidad de Comunicación del Organismo Judicial (OJ) confirmó que no se ha fijado una fecha para que los profesionales se coloquen al frente de la CSJ y designen al nuevo presidente de ese poder del Estado.

De esta cuenta, los asuntos que conciernen a esta corte siguen en manos de la magistratura que lleva más de nueve años de mandato. Ahora que se efectuó la designación de sus sucesores, falta que los profesionales ocupen los puestos.

Según la opinión consultiva que emitió en 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC), no bastaría el nombramiento de los nuevos magistrados, pues quienes están en los cargos no pueden abandonarlos hasta que sus relevos asuman.

Señalan abuso

Consultados por Soy502 sobre lo implica esta situación, que no se había dado antes, profesionales del Derecho coincidieron en que "no hay razón para que los nuevos magistrados no hayan asumido aún".

El constitucionalista Aquiles Faillace opinó que los togados debían haber tomado posesión el mismo día de su juramentación, que fue el pasado miércoles 15 de noviembre, o el día siguiente, "con o sin acto" protocolario.

"Si las juramentaron, qué pasa con los otros", cuestionó el abogado; asimismo, calificó de "usurpación" el hecho de que quienes han prorrogado su mandato cinco veces continúen en los puestos, habiéndose nombrado ya a sus sustitutos.

De manera similar, se pronunció el analista político Daniel Haering, quien señaló que "es grave y es una vergüenza que haya dos cortes juramentadas". A su criterio, los togados que ya fueron juramentados tendrían que estar en posición de autoridad.

De acuerdo con el profesional, que no se haya concretado el relevo resta certeza al OJ, pues no se define "qué corte es la que manda", en alusión a los magistrados que siguen en el poder y quienes aún no asumen.

¿Quiénes están al frente de la CSJ?

Mientras que se define cuándo tomarán el mando los nuevos togados, la CSJ sigue estando a cargo de 10 magistrados, quienes pasada la medianoche del 12 de octubre dictaron la quinta prórroga a sus funciones.

Encabezados por Silvia Valdés, quien también funge como presidenta el OJ, se trata de los siguientes profesionales: