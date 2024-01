¿Se hizo algún "arreglito"? Sofía Vergara reaparece con radical cambio en su rostro

-

Algunos seguidores de Sofía Vergara se sorprendieron por el cambio de su rostro, parece otra.

Los seguidores de la actriz Sofía Vergara se sorprendieron por un supuesto cambio físico en su rostro que la hace parecer "otra persona".

La reconocida protagonista de Modern Family se encuentra en la gira promocional de su nueva serie "Griselda". En sus redes sociales, compartió una fotografía que habría causado revuelo por su sorprendente cambio.

"Esa no es Sofía Vergara", "Se mira muy diferente", "Se pasó con tantos arreglitos estéticos", "Ya no parece, cambió su rostro", "Se ve muy distinta", comentan algunos, según Soy Carmín.

Fotografía de Sofía Vergara donde se habla de su cambio físico. (Foto: Publimetro México)

Publimetro recoge que aun no se ha emitido un comunicado oficial, pero se especula entre los internautas que la actriz haya optado por un procedimiento estético.

Sofía Vergara sobre su físico

La actriz de 51 años regreso a la televisión en un programa de Netflix en el que interpreta a Griselda Blanco, una narcotraficante colombiana que operó en Miami desde finales de los años 70.

En una entrevista publicada a finales de diciembre del 2023 en la revista Aló, la colombiana habló de considerarse fotogénica: "Yo creo que he tenido suerte, porque soy súper fotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan", narró la actriz.

"Yo me miro al espejo y sí, tal vez me veo bonita, pero ya me siento como otra persona: me toca pintarme el ojo diferente, los labios diferentes, siento que a uno todo se le va como derritiendo, es horrible tener 51 años. Pero bueno, me la gozo, me la gozo al cien por ciento".

"Ya quisiera yo hacerme mis arreglitos estéticos, quisiera hacerme todas las cirugías plásticas, pero no hay tiempo, pues toca seguir trabajando. Pero lo tengo planeado cuando me den el hijue**** tiempo, ahí me verán de primeras esperando al doctor en el quirófano. Yo no le tengo miedo al cuchillo, como buena colombiana que soy", concluyó la actriz.