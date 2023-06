Soldados reales se desmayan en pleno ensayo por cumpleaños real

-

Soldados británicos se desmayaron durante un ensayo para el cumpleaños del rey Carlos.

Tres soldados reales británicos sufrieron de un colapso durante un ensayo de desfile en Londres que se efectuó por el cumpleaños oficial del rey Carlos mientras la temperatura superaba los 30 grados centígrados.

Ante este incidente, un guardia fue escoltado fuera de la plaza, mientras que a los otros dos, se les trasladó en camilla.

(Foto: AP)

La procesión que se realizó en Horse Guards Parade, llamada Colonel's Review, es la actividad final evaluada previo de ser exhibida ante el Rey en la Trooping of the Colour el 17 de junio.

El príncipe de Gales, era el que estaba llevando a cabo la inspección, de esa cuenta, a través de las redes sociales, agradeció a los guardias reales por su resistencia ante las altas temperaturas que se desarrollaron durante el acto.

"Gracias enormes a todos los soldados que han participado esta mañana bajo el calor. Circunstancias difíciles, pero todos habéis hecho un trabajo muy bueno. Gracias, G.", compartió en un tweet.

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023

Conducting the Colonel's Review of the King's Birthday Parade today. The hard work and preparation that goes into an event like this is a credit to all involved, especially in today’s conditions. pic.twitter.com/IRuFjqyoeD — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023

Se sabe que fueron más de 1,400 soldados de la División de la Casa y de la Tropa del Rey de la Real Artillería a Caballo quienes pasaron revista ante el heredero al trono, que es el coronel honorario de la Guardia de Gales.

El día sábado, Londres vivió su día más caluroso de todo el año, con temperaturas que superaban los 30 grados, lo que ha llevado a las autoridades a emitir un aviso sanitario.