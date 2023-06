El sorprendente testimonio de la conductora Ingrid Álvarez (video)

-

Ingrid Álvarez conquistó a los espectadores en Telediario y luego se retiró de las cámaras para cautivar con su voz en la radio, recientemente contó su sorprendente testimonio.

Además de comunicadora Álvarez fue modelo, bailarina y enamoró a los guatemaltecos con su carisma, apareciendo en la portada de importantes medios de Guatemala, ahora es locutora y también es una importante predicadora de la fe católica.

Foto: Instagram

A través de su cuenta de Tik Tok, Álvarez mostró cómo se transformó desde que la palabra de Dios entró a su vida y decidió entregarse al apostolado.

"Sin duda puedo decir: mira lo que hizo en mí y si esto hizo conmigo imagina lo que puede hacer contigo, sé que aún me falta mucho pero gracias a Dios sigo en proceso, me enamoré de Jesús y María, eso no me hace ni perfecta ni santa, soy una pequeña servidora nada más", escribió junto a un video donde muestra historia.

Junto al clip agregó una alabanza de la agrupación "Alfareros" llamada "Mira lo que hizo".

Muchos fanáticos tuvieron diferentes reacciones respecto al contenido, mientras unos admiraron su transformación otros la criticaron.

"No sabía que era templo del espíritu Santo, me enamoré de Jesús y empezó a cambiar todo en mí, me falta muchísimo, gracias a quienes entendieron el verdadero sentido del video, se trata de mí, si alguien se sintió ofendido no fue mi intensión a veces juzgamos sin saber", explicó la famosa.

Ingrid Con Buena Onda. Foto: Ingrd Álvarez.

¿Quién es Ingrid Álvarez?

Álvarez formó parte de las filas de las chicas del programa "Con buena onda", fue modelo y enamoró a los guatemaltecos con su carisma.

Fue parte de los comunicadores de TN23, también brindó las noticias en Canal 3 y ha sido locutora en distintas radios y presentadora en varios eventos especiales.

La famosa dejó la televisión en 2020 y actualmente se dedica a predicar su fe, además crea contenido en Vida Plena, una cuenta con consejos espirituales centrados en su amor hacia Dios.

Ha sido parte de programas en Radio María 103.3 y participó en la "Jornada mundial de la juventud de la Iglesia Católica" celebrada en Panamá en 2019, también proclama el amor de Dios en retiros dando charlas y como servidora.

Actualmente es locutora en FM Globo 98.9 donde se ha ganado el cariño de los radio escuchas.

#vida #IngridÁlvarez #conbuenaonda #testimonio ♬ Mira Lo Que Hizo - Alfareros @ingridalvarezgt Mira lo que hizo en mi... Él me levantó y me liberó! #UnidosEnOración