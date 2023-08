La sorpresiva despedida de Beatriz del Valle de la radio

-

La locutora Beatriz del Valle anunció de manera sorpresiva su salida de la radio, entristeciendo a quienes la acompañaron durante su trayectoria.

Una de las voces consentidas de Atmósfera 96.5 anunció su retiro del medio de comunicación en sus redes sociales.

Foto: Oficial.

"Me voy súper agradecida con esta empresa que fue mi casa por muchos años, no tienen idea de cómo me costó tomar esta decisión por el cariño y aprecio que les tengo, infinitas gracias EU, infinitas gracias a mis jefes que confiaron en mí, infinitas gracias a mis oyentes, me voy contenta porqué los acompañé por mucho tiempo en esta emisora tan hermosa, la vida es así, de decisiones y de evolución, definitivamente guiada por Dios todo saldrá bien en mi nueva etapa", escribió en Instagram.

Foto: Instagram.

Miles reaccionaron dejando mensajes de apoyo: "Te voy a extrañar Bea, por ti literal escuchaba la radio pero te deseo muchos éxitos", "estamos siempre contigo", "la razón por la que escuchaba Atmósfera", "bendiciones" y "me alegro", fueron algunos de los deseos.

En un post dejó señales de un nuevo proyecto: "se vienen cosas grandes", escribió.

¿Quién es Beatriz del Valle?

La comunicadora tiene una trayectoria de 14 años en radio y tv, también es generadora de contenido y ha trabajado con marcas nacionales e internacionales, también es periodista deportiva y de entretenimiento.

Foto: Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beatriz Del Valle (@beatrizdemaria)