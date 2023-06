Así fue la sorpresiva visita de Lorna Cepeda a Guatemala (video)

-

La famosa actriz Lorna Cepeda sorprendió al aparecer en Guatemala y ser reconocida por los fans de las producciones en las que ha participado

La colombiana compartió con las nuevas generaciones de influencers su experiencia como generadora de contenido, pues tras pandemia ha logrado escalar a pasos agigantados en las redes sociales.

"El contenido que a uno le gustaría ver es el que debería mostrar" fue uno de los consejos que dio en una presentación en el país.

La famosa compartió cómo decidió aparecer tal y como es en sus redes y cómo, poco a poco, su comunidad fue creciendo, enamorada de sus sketches de comedia.

Lorna se presentó en el Content Hub Bam, un evento dedicado a la creación de contenido donde además los asistentes recibieron educación financiera.

Lorna Cepeda compartió con sus fans. (Foto: Selene Mejía/Soy502)

"Yo no sabía que era creadora de contenido hasta que me dijeron: '¿cómo te va como creadora?', y yo ¡cómo así! yo pongo lo que quiero en Instagram y TikTok, y me dijeron: que por eso estaba creando, tu gran debilidad es tu mayor fortaleza y en pandemia no tenía nada que hacer y estaba enloqueciendo y ahí empecé al volcarme a las redes", explicó.

"Me dije: ¿qué es lo que me gusta?, hacer reír, así que ahí sentí que eso era, dije: voy a tratar de que la gente se ría y se divierta", explicó.

Un consejo

A quienes quieren iniciar en redes les aconsejó: "Sean fieles a lo que quieren, vayan y muestre su talento", lo que quieran hacer háganlo fieles a lo que les gusta, sean perseverantes, paciencia, esto no es de un día para otro, esto requiere trabajo y tiempo", aseguró.

La reunión de contenido tecnológico se celebró el 17 y 18 de junio durante todo el día en BAM central.

MIRA LOS VIDEOS:

La actriz colombiana Lorna Cepeda fue vista en #Guatemala @soy_502 pic.twitter.com/3JZxNryRpg — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 19, 2023

La actriz colombiana #LornaCepeda cuenta acerca de su visita a #Guatemala @soy_502 pic.twitter.com/aAOPaFHlvJ — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) June 19, 2023