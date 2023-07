El inesperado anuncio de Sin Bandera a los guatemaltecos

-

El dúo musical está a pocos días de presentarse en Guatemala para celebrar sus 20 años de carrera artística.

EN CONTEXTO: Estos son los precios y localidades para Sin Bandera en Guatemala

Faltan pocos días para que Sin Bandera se presente en Guatemala como parte de su gira "FrecuenciaTour" que celebra sus veinte años de carrera artística.

Los artistas Noel Schajris y Leonel García deleitarán a sus seguidores guatemaltecos en el Parque de la Industria y los boletos para el evento ya están disponibles.

En las últimas horas, el dúo argentino-mexicano sorprendió a sus fans centroamericanos con un curioso anuncio para quienes quieran declarar su amor en su show.

"¿Mueres por declarar tu amor y entregar el anillo de compromiso en nuestro concierto?", se lee en la publicación compartida en Instagram.

Quienes estén interesados deben enviar un mensaje directo a los artistas con la fotografía de sus boletos para el concierto.

Serán ellos quienes elijan al ganador para acordar la sorpresa que se realizará durante la romántica velada.

"Guatemala ¡Qué emoción! Nos vemos la próxima semana

¿Quién quiere dar el siguiente paso? Mándanos DM", escribieron los famosos.

Si no quieres perderte el show y no has comprado tus boletos, aún estás a tiempo para hacerlo en el sitio oficial de Eticket.

Estos son los precios: