El sorpresivo mensaje de "Sin Bandera" a pocos días de su show (video)

El famoso dúo musical se dirigió a los guatemaltecos con un mensaje a pocos días de presentarse en el país.

El próximo jueves 13 de julio, Sin Bandera se presentará en Guatemala como parte de su gira "FrecuenciaTour" que celebra sus veinte años de carrera artística.

Los artistas Noel Schajris y Leonel García deleitarán a sus seguidores guatemaltecos en el Parque de la Industria y los boletos para el evento ya están disponibles.

Además, los intérpretes de "Te vi venir" sorprendieron a sus fans en las últimas horas, tras dedicar un mensaje especial mediante un video en redes sociales.

"Amigos queridos de Guatemala, les habla Noel Schajris, soy Noel García. Somos Sin Bandera, y este 13 de julio volvemos por fin a Guatemala. Va a ser un placer cantar para ustedes ahí... Qué emoción", expresaron.

Si no quieres perderte esta velada romántica y no has comprado tus boletos, aún estás a tiempo para hacerlo en el sitio oficial de Eticket.

