Sospechoso de matar a alto Ejecutivo en Nueva York se declara no culpable

El caso ha generado diversas reacciones, principalmente de un grupo de admiradores del joven detenido.

Luigi Mangione, sospechoso de asesinar al director ejecutivo de una importante empresa de seguros de salud en Nueva York, se declaró no culpable de los cargos que enfrenta ante la justicia del estado, incluido el de asesinato como un acto "terrorista" .

"No culpable", expresó ante el tribunal el hombre de 26 años, que entró en la sala del tribunal de Manhattan esposado y escoltado por varios policías, vistiendo una camisa blanca y suéter burdeos.

Mangione está acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en una calle de Manhattan el 4 de diciembre, y enfrenta tanto cargos a nivel federal como del estado de Nueva York (noreste).

La semana pasada ya había comparado ante la justicia en el ámbito federal.

Mangione fue detenido en Pensilvania el 9 de diciembre, tras varios días de búsqueda policial y fue trasladado a Nueva York para responder ante la justicia.

Luigi Mangione sale del Tribunal Penal de Manhattan el 23 de diciembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. (Foto: AFP)

El asesinato de Thompson puso de manifiesto la profunda frustración popular en Estados Unidos con el lucrativo sistema de atención médica. Muchos usuarios de las redes sociales se refirieron a Mangione como un héroe y criticaron duramente a las empresas de seguros médicos.

Si es condenado por la justicia del estado, podría recibir pena de cadena perpetua sin libertad condicional. Pero por los cargos a nivel federal, técnicamente podría ser sentenciado a la pena de muerte.

Karen Friedman Agnifilo, abogada de Mangione, pidió aclaraciones sobre cómo funcionarían en simultáneo las acusaciones de esos dos ámbitos judiciales y calificó la situación de "muy inusual".

Según el Departamento de Justicia, Mangione viajó a la ciudad de Nueva York desde Atlanta en autobús unos 10 días antes del crimen.

Se registró en un hostel de Manhattan con una identificación falsa y se cree que luego hizo un reconocimiento de las cercanías del hotel donde se encontraba Thompson, así como del lugar donde se organizaba la conferencia en la que participaba el alto ejecutivo.

La mañana del 4 de diciembre, se estima que Mangione siguió a Thompson, se le acercó por detrás y le disparó varias veces con un silenciador, según el Departamento de Justicia. Después, huyó de la escena del crimen en bicicleta.