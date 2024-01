Starlink lanza los primeros satélites para dar internet móvil en el mundo

-

SpaceX lanza los primeros satélites que permitirán conexión directa a los celulares.

En la noche del martes 2 de enero, SpaceX lanzó los primeros satélites Starlink, con el fin de brindar conexión a internet en los celulares en todo el mundo.

De los 21 satélites que han sido lanzados, seis fueron diseñados para trabajar con el servicio Direct to Cell. Cabe mencionar que la prueba inicial se llevará a cabo en Estados Unidos con teléfonos 4G LTE por medio de T-Mobile.

Falcon 9 launches 21 @Starlink satellites to orbit from California, including six with Direct to Cell capabilities → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/IKBkTSB63C — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024

De acuerdo con la compañía, esta tecnología podría proporcionar conexión en cualquier lugar del mundo sin modificar el "hardware" de los celulares ni instalar aplicaciones especiales.

The six @Starlink satellites on this mission with Direct to Cell capability will further global connectivity and help to eliminate dead zones → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/zFy7SrpsYs — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024

A través de la red social X (antes Twitter), Elon Musk señaló que "se debe tener en cuenta que esto solo admite ~7 Mb por haz y los haces son muy grandes, por lo que, si bien esta es una gran solución para ubicaciones sin conectividad celular, no es significativamente competitiva con las redes celulares terrestres existentes."

Foto: X

El lanzamiento del cohete ocurrió desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, de la Fuerza Espacial estadounidense. Aproximadamente después de una hora, los satélites fueron puestos en órbita.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/Gatio1u7qi — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024

Sin embargo, se espera que el servicio de SpaceX comience a permitir los mensajes de texto desde el espacio este 2024 en colaboración con operadores de telefonía móvil, aunque el lanzamiento de la conexión de voz y datos se estima para el año 2025.