El sueño frustrado del tripulante más joven del Titán (video)

Suleman Dawood tenía solamente 19 años cuando subió al submarino Titán, que implosionó dos horas luego de hundirse en el mar.

El submarino Titán fue el escenario de una tragedia cuando la nave implosionó, dejando como víctimas a los cinco pasajeros. Entre estos se encontraba Suleman, de 19 años.

En una entrevista que dio Christine Dawood, la esposa y madre, informó que toda la familia se encontraba en un el buque de apoyo Polar Prince, y que la persona que debía ir en el submarino no era Suleman, sino ella.

Christine Dawood perdió a su esposo e hijo en la tragedia del Titán, y cuenta que ella decidió no ir con su esposo porque su hijo, Suleman, estaba emocionado. Esto se contradice con la entrevista que NBC hizo a la hermana de Shazhada, tía de Suleman, que informó que su sobrino estaba aterrorizado.

La madre cuenta que Suleman tenía una pasión, "no iba a ninguna parte sin su cubo de Rubik", informó Dawood. El joven universitario de 19 años quería resolver el cubo de Rubik a 3,700 metros bajo el mar en el Titanic".

Heartbreaking video of Suleman Dawood solving a Rubik's Cube in 20 seconds. Suleman had taken a Rubik's Cube to the ill fated #Titan submersible where he planned to solve it inside to make a world record. Such a bright young man lost. Who is responsible?#TitanSub #Titanic pic.twitter.com/5NJIPkb8rK — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) June 26, 2023

Esta era la razón por la que estaba entusiasmado a descender a las profundidades del océano.

Narra la historia sobre cómo se enteraron de la desaparición del submarino. Ella y su hija de 17 años se encontraban en el Polar Prince cuando se enteraron que el personal había perdido comunicación.

"No comprendí en ese momento lo que eso significada, y luego todo fue costa abajo desde allí", informó Dawood, quien explicó que a pesar de todo, las personas esperaban que resurgiera el submarino y que "había mucha esperanza", comentó a CNN.

Ella cuenta que perdió toda fe cuando se llegó a la marca de 96 horas. En ese momento mandó un mensaje a su familia en el que les decía que se preparaba para lo peor.