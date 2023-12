¿Tenía permiso? Surgen detalles de la desaparición de Karim Benzema

-

Un medio español pudo contactar a personas en el entorno de Benzema, quienes dieron detalles sobre su desaparición.

Karin Benzema es noticia luego de que se diera a conocer que no se presentó a los últimos dos entrenamientos del Al-Ittihad y que cerró sus redes sociales.

El diario español, Marca, pudo contactar con personas del entorno de Benzema, quienes confirmaron que sí salió de Jeddah, pero con permiso del club.

"Está lesionado en el pie y tiene permiso por parte del club y sus médicos. No hay polémica en este sentido. En ningún caso ha huído de Jeddah", recoge Infobae sobre el medio español.

A pesar de esta información, Al Ittihad no ha emitido ningún comunicado oficial, al igual que el entrenador del club, Marcelo Gallardo.

⚫️ 2014 | 2016 | 2022 | 2023



Karim Benzema makes history as the first player ever to score in four different FIFA Club World Cup tournaments pic.twitter.com/0rK1GPGyf3 — Ittihad Club (@ittihad_en) December 12, 2023

¿Qué pasó con Karim Benzema?

El pasado martes 26 de diciembre, el Al-Ittihad fue goleado 2-5 en su propio estadio por el equipo Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo.

Luego de esta derrota, Benzema cerró su cuenta de Instagram en medio de recibir mensajes de odio.

Había preocupación, pues el Al-Ittihad debía disputar un partido el pasado sábado 30 de diciembre, pero fue suspendido por un impedimento de aterrizaje del avión del equipo en el Aeropuerto Internacional de Ha'il por mal tiempo. Por esta razón fue reprogramado para el 7 de febrero.

*Con información de Infobae