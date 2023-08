Caso Floridalma Roque: surgen nuevos fotogramas de la simulación de su salida

-

Imágenes reveladoras mostraron la simulación de la supuesta salida de Floridalma Roque.

Salen a la luz fotogramas que fueron presentados por el Ministerio Público (MP) en la primera audiencia de declaración del cirujano plástico Kevin Malouf Sierra y de otras tres personas, quienes fueron vinculadas por el caso de Floridalma Roque, desaparecida desde junio de 2023.

En las imágenes, que forman parte de las evidencias forenses de la Policía Nacional Civil (PNC), y presentadas por el MP, se logró ver a la supuesta Floridalma, quien fue sustituida por Susana Rojas, enfermera del cirujano plástico, detalló la Fiscalía en la audiencia que se realizó el viernes 4 de agosto.

Alrededor de las 7:10 horas del 14 de junio, la mujer que simuló ser Floridalma iba sentada en una silla de ruedas, mientras que el enfermero, Luis Castro la llevó hasta la salida del edificio en Europlaza, zona 14, donde la esperaba un taxi por aplicación.

(Foto: Video forense de la PNC)

Por aparte, se pudo ver el momento en el que la supuesta paciente abordó un taxi de aplicación, y este era custodiado por una camioneta negra, que según explicó el MP se trató del vehículo de Kevin Malouf.

(Foto: Video forense de la PNC)

La secuencia de las imágenes fueron obtenidas por registros de cámaras de los alrededores de la clínica. Mientras que una tercera fotografía evidenció que la enfermera que se hizo pasar por Floridalma esperó en una esquina de la zona 10 capitalina a que la camioneta negra que se ve en las imágenes llegara por ella.

(Foto: Videoforense de la PNC)

Finalmente, una cuarta imagen que fue obtenida del video forense de la PNC, evidenció que alrededor de las 14:05 horas del mismo 14 de junio, el cirujano plástico ya se encontraban en la clínica junto con Susana Rojas, la enfermera que simuló la salida de la mujer de 59 años, de quien aún se desconoce su paradero.

(Foto: video forense de la PNC)

Ligados a proceso penal

Kevin Malouf y las otras tres personas arrestadas por la posible desaparición de Floridalma Roque, fueron ligados a proceso y enfrentarán a la justicia por este caso.

La jueza declaró sin lugar lo solicitado por la defensa de los acusados. Por lo que consideró ligarlos a proceso por los delitos de plagio o secuestro y y obstaculización a la acción penal de Kevin Malouf (médico cirujano), Susana Rojas, Luis Castro (enfermeros), y Lydia Viviana Silva (anestesióloga).

En la audiencia de primera declaración del caso, el MP imputó los delitos a los cuatro detenidos, arrojando nueva información sobre los acontecimientos que rodean este misterioso caso.

La jueza ordenó enviarlos a prisión preventiva y le otorgó un plazo de dos meses al MP para que concluya las pesquisas.

Así se desarrolló la audiencia

Según la información presentada por la Fiscalía a cargo, durante la audiencia, se explicó que el cirujano plástico, Kevin Malouf, en complicidad con trabajadores de su clínica, habría fingido la salida de la paciente para ocultar su paradero real.

Con base a la investigación preliminar, el MP detalló que al comparar el cabello, la complexión y los rangos anatómicos del cuerpo de Floridalma cuando ingresó al hospital, con la persona que supuestamente salió después, se llegó a la conclusión de que "no correspondían bajo ninguna perspectiva".

Esto levanta fuertes sospechas sobre la veracidad de la identidad de la persona que se hizo pasar por Floridalma en la supuesta salida.

Durante la audiencia, se presentó una narrativa sobre los acontecimientos posteriores a la supuesta salida de la paciente. Según el ente investigador, fue Maoluf y sus cómplices quienes solicitaron el servicio de taxi por aplicación conocido como "Indrive", una enfermera fue enviada vestida y en silla de ruedas para hacerse pasar por Floridalma.

Según el MP, el recorrido del vehículo fue seguido por el propio médico en su carro particular. Posteriormente, Malouf recogió a la supuesta "Floridalma" en un punto acordado y luego se encontró con Susana Rojas (enfermera), quien caminó para reunirse con él. Luego, ambas personas ingresaron nuevamente al hospital, la primera disfrazada como enfermera.