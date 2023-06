La razón por la que Susana Morazán se encontraba en una patrulla

-

Susana Morazán inquietó a sus seguidores al publicar un video donde aparecía atrás de una patrulla, la periodista y actriz reveló cuál fue el motivo.

En el clip se observa a la conductora de TV Azteca Guatemala sentarse en la parte trasera de un pic up de la Policía Nacional Civil con rostro de preocupación, mientras se quita y arregla uno de sus tacones.

Susana aparece seria en medio de una concurrida calzada del a Ciudad de Guatemala y vestida de manera formal, al notar que es grabada se ríe y saluda.

"Ante todo la actitud" y "Gajes del oficio señores", escribió junto al video que publicó en TikTok. "Cuando pierde el glamur la señora pero no deja de saludar", se escucha decir en la grabación.

¿Qué le ocurrió a Susana?

La comunicadora contó a Soy502 que se encontraba en medio de una cobertura periodística y ella y sus compañeros tuvieron un incidente en el auto donde se trasladaban pero no pasó a mayores.

"Tuvimos un accidente y la policía nacional civil y la PMT pararon para saber si todo estaba bien, no fue nada grave, aproveché y permanecí sentada, la patrulla estuvo como 10 minutos", explicó.

"Un compañero me grabó porque le pareció simpático que me fuera a sentar a descansar ahí, me quité el zapato, pues padezco fibromialgia y los dolores son muy fuertes, pensé que nadie me estaba viendo y mi compañero me grabó", continuó.

"La fibromialga es una condición muy dura no se termina de comprender esta enfermedad, es un dolor muy intenso, como si tuvieras los huesos rotos, es complicado", aseguró.

La periodista del noticiero Hechos Guatemala está muy bien y todo quedó más que en un video divertido, acerca de las aventuras que se atraviesan durante el ejercicio periodístico.

