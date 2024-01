Jugador del Manchester City se desploma en torneo preolímpico

-

Claudio 'el Diablito' Echeverri prendió las alarmas al desplomarse en el Preolímpico con Argentina: "Sentí mucho miedo".

El pasado martes 30 de enero, la selección sub-23 de Argentina, dirigida por Javier Mascherano, venció 5-0 a su similar de Chile, en el Torneo Preolímpico Sudamericano de 2024.

La albiceleste se encuentra en la primera posición de su grupo con 7 puntos, y ya aseguró su clasificación a la fase final, en donde solo las mejores dos selecciones avanzarán a los Juegos Olímpicos.

Lastimosamente, no todo fueron buenas noticias para los argentinos, ya que la joya de River Plate, recientemente transferida al Manchester City, Claudio Echeverri, se desplomó durante el juego.

El 'Diablito' de 18 años contó que tuvo un dolor en el pecho "insoportable" y admitió que sintió "mucho miedo, ya que no podía respirar", pero aún así decidió seguir jugando luego de ser atendido.

A pesar del susto, Claudio Echeverri siguió disputando el encuentro con normalidad y fue sustituido hasta el minuto 64 de la segunda mitad, cuando el partido aún iba 2-0 a favor de Argentina.

Una vez terminado el encuentro, el 'Diablito' dialogó con la prensa presente en Venezuela y dio detalles del mal momento que atravesó, asegurando que el dolor en el pecho había sido "muy fuerte".

"No podía respirar muy bien y me asusté mucho. Me tiré al césped y después, gracias a Dios, se me pasó un poco", comentó el argentino en un diálogo con los periodistas en la rueda de prensa.

El siguiente partido de la albiceleste sub-23 será el viernes 2 de febrero, cuando enfrenten a una selección de Uruguay ya eliminada, que buscará ocasionarle molestias a los dirigidos por Mascherano.